L'iPhone compie 10 anni: il 9 gennaio 2007 Steve Jobs reinventava il telefonino

Sono passati 10 anni esatti dal giorno in cui un baldanzoso Steve Jobs annunciava quella che è stata la più grande rivoluzione informatica dell'epoca moderna: l'iPhone, lo smartphone che ha cambiato tutto. Dieci anni sono un'eternità in ambito tecnologico, e infatti il vecchio iPhone, quello originale con display da 3,5 pollici e sfondo assolutamente nero, fa quasi tenerezza rispetto ai "pachidermi" da 5, 6, e a volte anche più pollici che vanno di moda in questi tempi. Nonostante la sua "età", tuttavia, il modello originale di iPhone ha impressi i tratti essenziali degli smartphone che utilizziamo ancora oggi.

"Ma il meglio deve ancora venire", ha commentato il CEO di Apple Tim Cook in una nota ufficiale della compagnia rilasciata per celebrare l'importante data. Oggi 9 gennaio 2017 è il decimo anniversario dalla data di presentazione del primo iPhone (e non del debutto commerciale): "A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device", queste le parole utilizzate da Steve Jobs sul palco del Macworld 2007 a San Francisco. Un iPod con schermo ampio e controlli touch, un telefono rivoluzionario e un rivoluzionario dispositivo per la navigazione su internet.

iPhone ha portato sul settore al tempo stesso tutto e niente: nessuna funzionalità estremamente innovativa, nessuna rivoluzione che si può spiegare con la matematica. Ha tuttavia rivoluzionato il concetto di smartphone, rendendo possibili e piacevoli esperienze che sui dispositivi di allora erano spesso lente e frustranti. Ma non era di certo lo smartphone perfetto: mancava il supporto per le connessioni 3G, e non c'era App Store. Addirittura non c'era un metodo rapido per copiare o incollare del testo, tutte magagne che sono state aggiunte con i modelli successivi, che si sono susseguiti di anno in anno, di successo in successo.

Il melafonino è un dispositivo fondamentale per la società, e non solo in termini di fatturato: con oltre un miliardo di unità vendute in 10 anni ha rappresentato la piattaforma di lancio per alcuni nuovi dispositivi Apple, come iPad ed Apple Watch. Riassumiamo in un breve elenco le novità principali introdotte sullo smartphone di anno in anno:

2008, iPhone 3G : App Store, supporto per le reti 3G

: App Store, supporto per le reti 3G 2009, iPhone 3GS : Registrazione dei video, Personal Hotspot

: Registrazione dei video, Personal Hotspot 2010, iPhone 4 : Retina display

: Retina display 2011, iPhone 4S : Siri, iCloud

: Siri, iCloud 2012, iPhone 5 : Display da 4", connettore Lightning, LTE

: Display da 4", connettore Lightning, LTE 2013, iPhone 5S : Touch ID

: Touch ID 2014, iPhone 6 e 6 Plus : Display da 4,7 e 5,5"

: Display da 4,7 e 5,5" 2015, iPhone 6S e 6S Plus : 3D Touch, Live Photos e video 4K

: 3D Touch, Live Photos e video 4K 2016, iPhone 7 e 7 Plus: Resistenza ai liquidi, zoom ottico sul modello Plus

Di seguito le parole di Tim Cook:

"iPhone è una parte essenziale nelle vite dei nostri clienti e oggi più che mai ridefinisce il modo in cui comunichiamo, ci divertiamo, lavoriamo e viviamo. iPhone ha imposto lo standard per il settore mobile nella sua prima decade e siamo solo all'inizio. Il meglio deve ancora venire".

Meno stringato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple:

"È sorprendente che dal primo iPhone fino al più recente iPhone 7 Plus, il nostro smartphone è rimasto lo standard attraverso il quale tutti gli altri smartphone vengono giudicati. Per molti di noi iPhone è il dispositivo più importante nelle nostre vite e lo amiamo. iPhone è il modo in cui facciamo chiamate vocali e FaceTime, come scattiamo e condividiamo le Live Photo e i video 4K, come ascoltiamo la musica, come usiamo i social media, come giochiamo, come otteniamo le indicazioni stradali e scopriamo nuovi posti, come paghiamo, come navighiamo su internet, scambiamo e-mail, gestiamo i nostri contatti e calendari, come ascoltiamo i podcast, guardiamo la TV, i film e gli eventi sportivi, come gestiamo la nostra forma fisica e la nostra salute. iPhone è diventato tutte queste cose e molto altro. E credo che siamo solo agli inizi".

Annunciato ufficialmente il 9 gennaio 2007, il primo iPhone è stato rilasciato al pubblico (non in Italia) il 29 giugno 2007. Il 2017 sarà un anno speciale per il melafonino, dal momento che la compagnia probabilmente sta preparando un dispositivo per il decimo anniversario con un design del tutto nuovo, un display edge-to-edge OLED con alcuni sensori integrati sotto e scocca in vetro.