iPhone 8: arrivano le immagini reali delle componenti. Display ''borderless'' OLED confermato

Torniamo inevitabilmente a parlare di Apple e dei suoi nuovi smartphone in arrivo entro la fine di questo anno. Le nuove indiscrezioni permettono di scoprire nuovi dettagli riguardanti le principali componenti di tutte e tre le versioni degli iPhone 8, 7s e 7s Plus che l'azienda con ogni probabilità presenterà durante il prossimo autunno in uno speciale Keynote. In questo caso quello che possiamo osservare dalle foto trovate su Reddit è la conferma del design dei nuovi device della casa di Cupertino e soprattutto di quel tanto chiacchierato iPhone 8 che dovrebbe festeggiare il decimo anniversario di Apple. In questo caso quello che si vede dagli scatti rubati è un pannello frontale con display "edge-to-edge" ossia a tutta superficie proprio come la moda degli ultimi tempi vuole. In questo caso l'unico che dovrebbe supportarla però sarà la versione speciale dell'iPhone 8 mentre per gli altri il design rimarrà invariato rispetto agli attuali con comunque alcune variazioni.

Partendo appunto dal nuovo iPhone 8 si vede come il suo pannello frontale sia caratterizzato da un design completamente borderless, quindi senza alcuna cornice ai lati se non per la parte superiore dello smartphone caratterizzata da una fascia dove prenderanno posto la fotocamera frontale e tutti i vari sensori. Avevamo visto negli ultimi render realizzati da alcuni designer la conformazione del nuovo iPhone 8 con a bordo la nuova versione di iOS 11 con la caratterizzazione del sensore delle impronte digitali posto sotto al vetro anteriore.

Nell'immagine presente anche il pannello posteriore dello smartphone nella quale è possibile capire la forma della fotocamera a doppio sensore decisamente più grande dell'attuale e soprattutto in posizione verticale piuttosto che orizzontale. La stessa backcover sembra confermare anche il materiale con il quale il nuovo iPhone 8 si caratterizzerà ossia il vetro. In questo caso l'azienda di Cupertino sembra pronta a tornare ai modelli del passato della quarta generazione chiaramente rivisitata con forme e definizioni attuali.

Ma l'iPhone 8 non è l'unico protagonista delle nuove immagini rubate. Sì, perché è possibile osservare anche le due versioni di iPhone 7s e 7s Plus che l'azienda di Cupertino dovrebbe affiancare al tanto atteso iPhone Edition. In questo caso è possibile vedere solo i pannelli posteriori dei nuovi smartphone di Apple con la conferma però dello stesso design attuale per quanto concerne le fotocamere sia in singolo sensore che in doppio sensore. A tutto questo si aggiunge anche la conferma che per queste due versioni di iPhone, a Cupertino, si è pensato di porre una backcover in vetro permettendo in qualche modo di distinguerli dalle versioni del 2016.