Apple: ecco il nuovo iPhone 8 con iOS 11

Con la presentazione del nuovo iOS 11 avvenuta durante la scorsa WWDC 2107 ecco che i più creativi designer hanno subito pensato di applicare le schermate del nuovo sistema operativo ai render del nuovo iPhone 8 che nei mesi scorsi si sono ricorsi fortemente dando l'idea sempre più precisa di quello che dovrebbe essere il nuovo smartphone di Apple. Ecco che iDropNews ci propone oggi una carrellata di immagini render proprio del nuovo iPhone con iOS 11 in funzione. Questo chiaramente permette di vedere in maniera sempre più precisa, chiaramente se i rumor fino ad oggi saranno realmente veritieri, quale aspetto avrà il nuovo top di gamma di Apple con il suo particolare display OLED a tutto schermo.

I render ci permettono di scoprire la presenza nella parte anteriore del nuovo iPhone 8 di una barra superiore centrale che in qualche modo "spezza" la continuità del display borderless a causa della necessità di posizionare i vari sensori di luminosità e prossimità e chiaramente la nuova fotocamera anteriore. Questa però non risulterà essere unica bensì saranno presenti anche sensore laser e infrarossi permettendo, come si vocifera da tempo, di ottenere un funzionamento speciale del comparto multimediale con la realtà aumentata e un comportamento tridimensionale che dunque verrà proposto non solo con la cam posteriore. Chiaramente tutto ciò potrebbe essere utilizzato da Apple anche come feature aggiuntiva al Touch ID per lo sblocco del telefono sulla falsa riga del Samsung Galaxy S8 e S8+ che sappiamo usano un sensore per la scansione dell'iride.

Esteticamente il nuovo iPhone si propone con un display completamente rivisto e che dovrebbe essere caratterizzato da un pannello OLED per riuscire a raggiungere una qualità incredibile grazie alla matrice diversa rispetto agli attuali pannelli LCD utilizzati da Apple sino ad oggi. I render chiaramente permettono anche di capire come sarà la nuova parte posteriore del telefono con la nuova fotocamera a doppio sensore posta questa volta in verticale e pronta a portare l'utente ad un livello superiore non solo in termini qualitativi ma anche e soprattutto nel nuovo mondo della Realtà Aumentata.

Il display a tutto schermo, se utilizzato, obbligherà Apple ad abbandonare il classico tasto Home con Touch ID come lo conosciamo oggi e questo chiaramente dovrà essere "nascosto" al di sotto del vetro anteriore in un'operazione che nessuno ancora ha mai realizzato tranne Xioami con il suo Mi MIX. In tal caso eliminare il tasto Home permetterebbe all'azienda di cupertino di recuperare davvero molto spazio utile sul dispositivo permettendo una maggiore superficie per le classiche operazione quotidiane e soprattutto eliminerebbe finalmente le tanto chiacchierate bande superiori ed inferiori.

Le ultime indiscrezioni dichiarano come il nuovo iPhone 8 dovrebbe essere presentato da Apple al solito durante il prossimo autunno. In molti rumoreggiano un telefono speciale per il decimo anniversario dell'iPhone e dunque sul palco del keynote potremmo vedere, oltre alle classiche due nuove versioni simili esteticamente a quelle odierne, proprio l'iPhone 8 come ospite speciale. Guardando le immagini di certo non può che colpire fortemente il design del nuovo top di gamma di Cupertino e il desiderio da parte degli utenti in questi anni di un cambiamento nell'aspetto estetico potrebbe finalmente venire esaudito.