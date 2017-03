'È un'idea idiota, non funzionerà mai!: quando Steve Jobs voleva bocciare il Genius Bar

Ad oggi il Genius Bar è uno dei punti cruciali dell'Apple Store. Se da una parte l'obiettivo del negozio è vendere prodotti, dall'altra è quella di offrire assistenza anche ai clienti più nervosi sempre con il sorriso sulle labbra. È proprio questa la caratteristica del Genius Bar, un posto in cui risolvere problemi di ogni tipo con i prodotti della Mela in maniera colloquiale e in modo molto diverso da come avviene con altre aziende. Un'idea che comunque Steve Jobs ha cercato di bocciare.

Jobs è riconosciuto come uno dei più grandi visionari del mondo tecnologico, tuttavia anche lui ha preso severe cantonate nel corso della sua carriera. Indimenticabile la bocciatura di App Store su iPhone, perché le app avrebbero snaturato la sua creatura, e affiora agli onori della cronaca anche un'altra stroncatura per fortuna non riuscita. Quella del Genius Bar, raccontata dalle parole di Ron Johnson, ex-responsabile del ramo retail di Apple, all'interno di un podcast di Recode.

"È un'idea idiota! Non funzionerà mai", le parole di Jobs secondo quanto rivelato da Johnson. Secondo l'ex-CEO della Mela, nello specifico, l'idea aveva senso ma non credeva che gli esperti di tecnologia sarebbero riusciti a comunicare con efficacia con i clienti.

"Ricordo il giorno in cui ho detto a Steve dell'idea riguardo al Genius Bar, e lui ha risposto: 'È così idiota! Non funzionerà mai! Ron potresti aver avuto l'idea giusta ma ecco il grosso problema: non ho mai conosciuto qualcuno bravo con la tecnologia e al tempo stesso in grado di interagire con le persone. Sono tutti geek! Puoi chiamarlo Geek Bar."

Ma l'idea sagace di Johnson era di fatto un'altra: "Così gli ho risposto: 'I ragazzi che oggi hanno circa 20 anni sono cresciuti in un mondo diverso, e sono tutti bravi con la tecnologia. Ecco chi andrà a lavorare nello store". In risposta il giorno successivo Jobs ordinava ad uno degli avvocati principali di Apple di depositare il marchio "Genius Bar". Secondo un'altra intervista rilasciata in passato dallo stesso Johnson, la sezione dell'Apple Store non ha sin da subito avuto successo.

Entro tre anni però Apple si è trovata costretta a rilasciare un sistema di prenotazioni per via della sua popolarità, e dopo quasi 16 anni dal suo debutto Genius Bar rimane una delle parte fondamentali dell'esperienza dello store dell'azienda di Cupertino.