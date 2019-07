Whatsapp, Facebook e Instagram down. Tantissime le segnalazioni. Cosa succede

Da qualche minuto di questo pomeriggio tutte le maggiori piattaforme social di Facebook, Instagram e WhatsApp sembrano avere seri problemi nell'essere online. Sono migliaia le segnalazioni che stanno arrivando da tutto il mondo al sito DownDetector. I problemi sembrano riguardare tutte e tre le piattaforme di Mark Zuckerberg dall'impossibilità di inviare o ricevere messaggi su WhatsApp, nell'impossibilità di caricare immagini o storie su Instagram passando per i post su Facebook.

Ovviamente su Twitter è subito scattata la marea di messaggi di chi si chiede il perché di quanto sta accadendo, e in tanti ironizzano sul mal funzionamento proprio come solitamente avviene in questi casi visto che chi usa sempre Facebook e Instagram, apre Twitter solo se i primi due non funzionano. L'hashtag #Instagramdown è tra i primi posti ma anche #Facebookdown e #WhatsAppdown lo sono. Da Facebook nessun commento o spiegazione, per ora, su quanto sta accadendo.

Aggiorneremo la notizia in caso di informazioni inerenti il blocco o se l'azienda a capo del social pubblicherà un qualche messaggio rassicuratore sulla situazione del suo prodotto. Nel frattempo potete inviarci segnalazioni se state riscontrando problemi anche voi nell'uso dei social incriminati.