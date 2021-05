La Cina pensa alla hotline per 'criptospioni': una linea telefonica per i delatori di miner

Abbiamo riportato recentemente della decisione del governo cinese, che mira a colpire il settore delle criptovalute. La Cina ha emesso un divieto per gli istituti finanziari e le società di pagamento a fornire servizi di transazione di criptovaluta. La Cina già da tempo ha vietato gli scambi di criptovalute e le Initial Coin Offering, ma non ha impedito - fino ad ora almeno - la detenzione delle stesse. Con il nuovo divieto le nuove istituzioni non dovranno offrire servizi di risparmio, custodia o gestione e non possono emettere prodotti finanziari basati su criptovalute.

La hotline cinese per i 'criptospioni'

Accanto ai provvedimenti che coinvolgono gli istituti di credito e le società, è però in atto una politica di repressione delle criptovalute anche a livello privato. In Mongolia la Inner Mongolia Development and Reform Commission (IMDRC) ha in mente di creare una hotline dedicata alle segnalazioni di sospetti miner. Una linea telefonica per i delatori che vogliono segnalare le operazioni di mining di criptovalute ancora attive dopo il ban ufficiale.

La motivazione ufficiale data a questo provvedimento è l'insostenibile impatto ambientale del mining di criptovalute: secondo uno studio pubblicato su Nature, in effetti, se continuassero nella loro crescita al ritmo attuale, da sole le operazioni di mining di criptovalute in Cina porterebbero entro il 2024 a un livello di emissioni di gas serra pari a quelle di interi paesi come Italia e Arabia Saudita nel 2016.

Nonostante il ban ufficiale, il mining di criptomonete resta un'operazione che può essere molto lucrativa e quindi difficile da fermare: la linea telefonica per i 'criptospioni' potrebbe però rappresentare un ulteriore duro colpo per chi ha deciso di rischiare e continuare nelle operazioni di mining.