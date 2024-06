IT-alert, nuovi test nelle prossime settimane: dove verranno effettuati e cosa indicheranno

Dal 25 giugno al 3 luglio 2024, le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia saranno teatro di una serie di test mirati ad affinare l'efficacia del sistema di allarme pubblico IT-alert in caso di incidenti industriali rilevanti e collasso di grandi dighe.

Nonostante IT-alert sia già operativo dal 13 febbraio 2024 per questi specifici rischi, gli esperti sottolineano l'importanza di condurre verifiche periodiche. Questi test non solo permettono di migliorare la tecnologia sottostante, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere alta l'attenzione della popolazione su questi potenziali pericoli, aumentando la consapevolezza collettiva.

IT-alert, nuova ondata di test dal 25 giugno al 3 luglio

Durante i giorni di test, i cittadini che si troveranno nelle aree coinvolte potrebbero ricevere messaggi di prova sui loro dispositivi mobili. È fondamentale sottolineare che questi messaggi conterranno la parola "TEST", indicando chiaramente che si tratta di una simulazione e non di un'emergenza reale. Questa pratica è essenziale per garantire che, in caso di un vero pericolo, il sistema sia in grado di trasmettere efficacemente gli avvisi attraverso le reti cellulari, raggiungendo la maggioranza dei dispositivi presenti nelle zone interessate. Il calendario dei test, così come riportato sul sito ufficiale del sistema, è stato pianificato per coprire diverse aree e scenari:

25 giugno 2024

Lombardia - INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - A2A AMBIENTE S.P.A., Corteolona (PV) Ore 10 - ENI S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV) Ore 11 - SICOR S.R.L., Villanterio (PV) Ore 12 - Innocenti Depositi, Lodi

26 giugno 2024

Friuli-Venezia Giulia – COLLASSO DIGA Ore 12 - Diga del Tul, Pordenone

Provincia Autonoma di Trento – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE (rinviato a data da definire) FIRMIN SPA, Trento

27 giugno 2024

Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - Mariani s.r.l., Lodi Ore 10 - Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO) Ore 11 - Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO) Ore 12 - Number 1 Logictics, Secugnago (LO)

3 luglio 2024

Lombardia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Ore 9 - Italmach Chemical Spa, Arese (MI) Ore 10 - Industriale Ese Srl, Arluno (MI) Ore 11 - Olon Spa, Rodano (MI) Ore 12 - RAINOLDI S.R.L., Levate (BG)



Ma cosa si intende esattamente per "incidente rilevante" in uno stabilimento industriale? Secondo la normativa vigente, si tratta di un evento di grande entità, come un'emissione, un incendio o un'esplosione, causato da sviluppi incontrollati durante l'attività di uno stabilimento classificato a rischio. Questi incidenti possono rappresentare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e l'ambiente, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, e coinvolgono una o più sostanze pericolose. In caso di un reale incidente industriale rilevante, i cittadini nelle aree interessate riceveranno un messaggio IT-alert che li avviserà della situazione e fornirà istruzioni immediate. Il testo sarà simile a questo:

"Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell'impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all'impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità."

Per quanto riguarda il "collasso di una grande diga", si fa riferimento al cedimento dello sbarramento della struttura o all'insorgere di danni o fenomeni franosi che provocano il rilascio incontrollato di acqua. Questi eventi possono generare un'onda di piena e conseguenti inondazioni nelle aree a valle. Le grandi dighe sono definite come sbarramenti di ritenuta che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. In caso di collasso di una grande diga, il messaggio IT-alert che i cittadini riceveranno sarà del tipo:

"Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – COLLASSO DIGA XYZ nel Comune di XYZ (PROVINCIA): possibile alluvione improvvisa. ALLONTANATI DAI CORSI D'ACQUA e raggiungi zone elevate. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità."

È importante notare che, a causa dei limiti della tecnologia cell-broadcast, potrebbero esserci dispositivi presenti nelle zone interessate dall'emergenza che non riceveranno il messaggio. Durante i giorni dei test, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare attivamente al miglioramento del sistema, ad esempio partecipando a un questionario che sono invitati a compilare anche se non dovessero ricevere alcuna notifica durante i test. La partecipazione attiva dei cittadini in questi test non solo contribuirà a perfezionare il sistema, ma aumenterà anche la consapevolezza collettiva sui potenziali rischi e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.