Il Vaticano: ''L'intelligenza artificiale ha l'ombra del male'' e chiede una stretta supervisione

Il 28 gennaio 2025, il Vaticano ha pubblicato un documento intitolato ''Antiqua et nova'', che affronta le questioni etiche legate all'Intelligenza Artificiale (IA). Il testo, elaborato da due dicasteri vaticani e approvato da Papa Francesco, mette in guardia riguardo ai pericoli insiti nello sviluppo dell'IA, sottolineando che questa tecnologia porta con sé "l'ombra del male", in particolare per la sua capacità di diffondere disinformazione.

La necessità di una regolamentazione attenta

Secondo il documento, i media generati dall'IA possono gradualmente minare le fondamenta della società. La Santa Sede avverte che la disinformazione, specialmente quella controllata o influenzata dall'IA, può diffondersi in modo involontario, alimentando la polarizzazione politica e l'instabilità sociale. Pertanto, è fondamentale che i governi adottino misure di regolamentazione rigorose per monitorare lo sviluppo e l'applicazione dell'IA.

Papa Francesco ha già espresso preoccupazioni simili in precedenti occasioni, come al World Economic Forum di Davos e al G7 in Italia nel giugno 2024. In queste occasioni, ha avvertito i leader politici ed economici sui "problemi critici" che l'IA solleva per il futuro dell'umanità, esortando a non lasciare che gli algoritmi decidano il destino delle persone.

Il documento ''Antiqua et nova'' analizza le implicazioni dell'IA in vari settori, tra cui il mercato del lavoro, la sanità e l'istruzione. La Chiesa cattolica riconosce sia i rischi che le opportunità legate all'uso dell'IA. Da un lato, ci sono timori riguardo alla guerra, alla concentrazione del potere nelle mani di poche aziende e alla perdita di posti di lavoro; dall'altro lato, ci sono prospettive promettenti come le applicazioni sanitarie e i modelli predittivi per eventi climatici estremi. Tuttavia, il documento sottolinea che l'IA non deve essere considerata una forma di intelligenza autonoma. Essa è vista come uno strumento creato dall'ingegno umano e deve essere utilizzata in modo responsabile. La Chiesa invita a riflettere su come dirigere e utilizzare questa tecnologia per il bene comune.

Il ruolo dell'essere umano nell'era dell'IA

Un punto centrale del documento è la necessità di mantenere l'intelligenza umana al centro delle decisioni. Papa Francesco ha affermato che non dobbiamo permettere che le macchine sostituiscano le relazioni umane o decidano per noi. L'intelligenza artificiale deve rimanere uno strumento complementare all'intelligenza umana e non un sostituto. In questo contesto, si fa riferimento a una "sapienza del cuore" che dovrebbe guidare lo sviluppo e l'impiego dell'IA. È essenziale che le capacità scientifiche e tecnologiche siano utilizzate per promuovere la dignità umana e il bene comune.

Il Vaticano invita a un dialogo aperto tra scienziati, politici e cittadini su come affrontare le sfide poste dall'IA. La Chiesa incoraggia i progressi nella scienza e nella tecnologia purché siano orientati verso il bene comune e rispettino la dignità della persona umana. ''Antiqua et nova'' rappresenta un importante contributo al dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale. Esorta a una vigilanza attenta sullo sviluppo di questa tecnologia, evidenziando i rischi legati alla disinformazione e alla manipolazione sociale. Solo attraverso una regolamentazione responsabile e una riflessione etica profonda possiamo sperare di utilizzare l'intelligenza artificiale per costruire un futuro migliore per tutti.