Il leggendario circuito di Hockenheim approda nel metaverso racing di Animoca Brands

Animoca Brands si è assicurata i diritti per inserire il leggendario circuito tedesco di Hockenheim all'interno dei giochi racing basati sulla blockchain dell'ecosistema REVV Motorsport. Questo non solo permetterà ai racer virtuali di gareggiare sullo storico circuito ma anche di acquistare interi settori dell’Hockenheimring sotto forma di NFT. In questo modo, sulla base di ciò che accade nel gioco, sarà possibile garantirsi una parte degli introiti generati dalla versione virtuale del circuito.

Fanno parte di questo ecosistema titoli come REVV Racing, MotoGP Ignition, Formula E: High Voltage e Torque Drift 2, che annoverano già community discretamente importanti e che offrono delle esperienze di gioco complete e gratificanti per chi ama la guida. All'interno di questi giochi, se si è in possesso delle auto adeguate, è possibile partecipare alle competizioni per ottenere token $REVV.

Questi ultimi, pertanto, permetteranno di acquistare anche segmenti del circuito per partecipare agli utili generati dalla piattaforma. I titolari degli NFT dell'Hockenheimring, infatti, guadagneranno passivamente una parte delle quote di iscrizione versate dai giocatori, delle sponsorizzazioni e delle entrate generate dall'hosting di eventi sul circuito virtuale, quando usato in qualsiasi dei giochi dell'ecosistema REVV in cui è presente.

Il co-fondatore e CEO di Animoca Brands, Yat Siu, ha dichiarato: "È un onore dare il benvenuto all'Hockenheimring nel nostro metaverso di giochi di corse. I giocatori di REVV Motorsport potranno correre su uno dei circuiti più illustri del mondo e avranno anche la possibilità di godere di una vera proprietà digitale di segmenti della pista virtuale, con tutti i vantaggi associati".

Abbiamo già incontrato Animoca Brands in una precedente occasione, quando abbiamo parlato di F1 Delta Time, uno dei primi giochi NFT.