Il CEO di Google DeepMind ci crede: l'AGI sarà realtà entro 10 anni

L'intelligenza artificiale in grado di eguagliare l'uomo in qualsiasi compito è ancora lontana, ma la sua realizzazione è solo questione di tempo. Lo ha dichiarato Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, durante un briefing presso la sede londinese della società lunedì scorso. Ne parla la CNBC.

Hassabis ha previsto che l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI), ovvero un sistema intelligente quanto o più dell'essere umano, inizierà ad emergere entro i prossimi cinque o dieci anni.

"I sistemi attuali sono molto avanzati in alcuni ambiti, ma ci sono ancora molte cose che non riescono a fare", ha spiegato Hassabis. "Nei prossimi cinque-dieci anni vedremo emergere molte di queste capacità, avvicinandoci sempre più all'AGI".

Il CEO di DeepMind ha definito l'AGI come "un sistema in grado di esibire tutte le complesse capacità umane", precisando che la tecnologia non è ancora arrivata a questo livello e che serviranno ulteriori ricerche per colmare il divario.

La sua previsione si differenzia da quelle di altri leader del settore. Dario Amodei, CEO della startup AI Anthropic, ha dichiarato al World Economic Forum di Davos a gennaio che un'intelligenza artificiale capace di superare quasi tutti gli umani nella maggior parte delle attività potrebbe emergere nei prossimi due o tre anni. Jeetu Patel, Chief Product Officer di Cisco, ha addirittura affermato che potremmo vedere segni concreti di AGI già nel 2025.

Al contrario, il CEO di Baidu, Robin Li, ritiene che l'AGI sia ancora distante almeno dieci anni. Anche Elon Musk e Sam Altman, rispettivamente CEO di Tesla e OpenAI, hanno fornito previsioni diverse, stimando la sua realizzazione tra il 2026 e un futuro "ragionevolmente prossimo".

Per raggiungere l'AGI, Hassabis ha sottolineato la necessità di migliorare la capacità delle IA di comprendere il contesto del mondo reale. Sebbene i progressi nei giochi strategici, come Go e Starcraft, abbiano dimostrato l'efficacia dell'IA nel problem-solving, trasferire queste capacità nel mondo reale resta una sfida aperta.

Un'importante direzione di sviluppo è rappresentata dai sistemi di intelligenza artificiale multi-agente, che stanno guadagnando terreno. Hassabis ha citato l'esempio di DeepMind, che ha sperimentato agenti IA capaci di cooperare e competere tra loro per migliorare le proprie prestazioni.

"Abbiamo lavorato su agenti in grado di comunicare tra loro, condividendo competenze e strumenti. Questo sarà un elemento chiave per l'evoluzione dell'AGI", ha concluso Hassabis.

Il dibattito sulla tempistica dell'AGI rimane aperto, ma una cosa è certa: i progressi nel settore avanzano rapidamente e l'intelligenza artificiale continuerà ad avvicinarsi sempre più alle capacità umane. Secondo l'AD di Anthropic, nei prossimi 3-6 mesi l'IA scriverà il 90% del codice, e tra 12 mesi, quasi tutto il codice potrebbe essere generato dall'IA.