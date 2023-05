Google rivoluziona la sua ''Ricerca'' potenziandola con l'AI generativa. Che spettacolo!

Negli ultimi 25 anni, Google, si è dedicata alla scienza e al mestiere di costruire un motore di ricerca. Sono stati sviluppati ora nuovi modi di ricerca, completamente nuovi, alimentati dagli ultimi progressi nell'intelligenza artificiale, sia che si tratti di ricerche visive con Lens o in più modalità, utilizzando sia immagini che testo con la ricerca multipla. Ad oggi le persone usano Lens per 12 miliardi di ricerche visive al mese, un aumento di quattro volte in soli due anni e un numero crescente di queste ricerche è multimodale.

Con le nuove scoperte nell'IA generativa, Google decide di fare un passo evolutivo incredible in avanti e decide nuovamente di reinventare ciò che può fare un motore di ricerca. Con questa nuova potente tecnologia, Google permetterà di sbloccare completamente nuovi tipi di domande a cui gfli utenti non hanno mai pensato che la Ricerca Web di Google potesse rispondere. Non solo perché le risposte vengono ora trasformate e il modo in cui le stesse sono organizzate, è completamente rivoluzionato e pensato per aiutare gli utenti a ordinare e dare un senso a ciò che c'è nel mondo reale. Oggi Google dà uno sguardo ai primi passi in questa nuova era della ricerca che potrà essere provata quanto prima accedendo in Beta nei prossimi giorni.

Google: ecco come migliorare la ricerca con l'IA generativa

Con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa nella Ricerca, Google sta eliminando più lavoro dalla ricerca, in modo tale da rendere possibile un grado di comprensione di un argomento che sia il più veloce possibile. Si possono ora scoprire nuovi punti di vista e approfondimenti e svolgere le attività più facilmente.

Basta fare una domanda del tipo "cosa è meglio per una famiglia con bambini sotto i 3 anni e un cane, bryce canyon o arches". Normalmente, si dovrebbe suddividere questa domanda in domande più piccole, ordinare le vaste informazioni disponibili e iniziare a mettere insieme le cose in autonomia. Con l'IA generativa, la Ricerca può fare tutto questo lavoro pesante per gli utenti che vedranno un'istantanea basata sull'intelligenza artificiale delle informazioni chiave da considerare, con collegamenti per scavare più a fondo.

Sotto questa istantanea, sarà possibile vedere i passaggi successivi suggeriti, inclusa la possibilità di porre domande di follow-up, come "Quanto tempo trascorrere al Bryce Canyon con i bambini?" Questa domanda porterà l'utente ad una nuova modalità di conversazione, in cui sarà possibile chiedere a Google di più sull'argomento che si sta esplorando. Il contesto verrà trasferito da una domanda all'altra, per aiutare gli utenti a continuare la loro esplorazione in modo più naturale. Si potranno trovare anche utili punti di partenza per i contenuti web e una serie di prospettive in cui poter approfondire.

L'IA generativa aiuterà anche a fare acquisti

Con l'intelligenza artificiale generativa nella ricerca, Google potrà anche aiutare gli utenti a comprendere il quadro completo quando si faranno acquisti, rendendo anche le decisioni di acquisto più ponderate e complesse più veloci e molto più semplici. Durante la ricerca di un prodotto, si potrà ottenere ora un'istantanea dei fattori degni di nota da considerare e dei prodotti che si adattano ad essi.

Si potranno ricevere anche descrizioni dei prodotti che includono recensioni, valutazioni, prezzi e immagini dei prodotti pertinenti e aggiornati. Questo perché questa nuova esperienza di acquisto generativa basata sull'intelligenza artificiale si basa sullo Shopping Graph di Google, che ha oltre 35 miliardi di elenchi di prodotti, il che lo rende il set di dati più completo al mondo di prodotti, venditori, marchi, recensioni e inventario in continua evoluzione. Infatti, ogni ora, più di 1,8 miliardi di inserzioni vengono aggiornate nel nostro Shopping Graph per fornire alle persone risultati aggiornati e affidabili.

Google sa che le persone vogliono ascoltare le opinioni degli altri per prendere decisioni informate. Ecco perché l'azienda ha progettato queste nuove esperienze per evidenziare e attirare l'attenzione sui contenuti sul Web, consentendo alle persone di approfondire facilmente l'argomento che stanno imparando. Man mano che l'IA generativa nella Ricerca verrà introdotta, Google si impegna a continuare a inviare traffico prezioso ai siti sul Web. Gli annunci saranno un elemento fondamentale del funzionamento del Web e aiuteranno le persone a trovare prodotti e servizi pertinenti. In questa nuova esperienza generativa, gli annunci della rete di ricerca continueranno a essere visualizzati in spazi pubblicitari dedicati in tutta la pagina. E Google continuerà a sostenere il loro impegno per la trasparenza degli annunci e per assicurare che gli annunci siano distinguibili dai risultati di ricerca organici.

Esistono limiti noti con l'IA generativa e gli LLM e la ricerca e non sempre funziona correttamente. Google sta adottando un approccio responsabile e deliberato per portare nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa nella Ricerca. L'azienda ha dichiarato di aver addestrato questi modelli per sostenere l'elevato standard di qualità della Ricerca e continuerà a migliorare questa cosa nel tempo. Tutto si basa sui sistemi distintivi che Google ha messo a punto per decenni e in questo ha anche applicato barriere aggiuntive, come limitare i tipi di query in cui queste funzionalità appariranno.