Edge, limiti di traffico aumentati per la VPN gratuita del browser Microsoft

Microsoft è al lavoro su una VPN integrata sul browser proprietario Edge. La funzionalità è in test dall'anno scorso, con le primissime versioni che offrivano un limite di 1GB di traffico al mese: questo limite è stato successivamente spostato a 15GB per alcuni utenti, mentre adesso è stato ridimensionato a 5GB e pare che quest'ultima sarà la scelta finale dell'azienda.

Come spiegavamo a maggio dell'anno scorso, Secure Network di Edge utilizzerà una protezione crittografica per garantire privacy e sicurezza durante la navigazione web. La VPN gratuita del browser di Microsoft consentirà ad esempio di aggirare restrizioni, ridurre i rischi durante la connessione in reti pubbliche, impedire il tracciamento dei dati della connessione e della posizione dell'utente.

Edge Secure Network, Microsoft sposta a 5GB il limite di traffico mensile

Rispetto ad altri servizi a pagamento avrà, comunque, delle restrizioni: non sarà possibile selezionare dei server in altre nazioni del mondo e il traffico dati disponibile mensilmente sarà limitato. Come rilevato dall'utente Leopeva64-2 su Reddit, infatti, nelle ultime versioni di Edge disponibili nel canale Canary, il limite di dati mensili che Secure Network potrà gestire è stato impostato a 5GB. La novità è disponibile al momento per alcuni utenti Insider, non per tutti, e rappresenta un considerevole aumento rispetto al singolo GB offerto in precedenza.

"Secure Network è una VPN integrata che può aiutarti a proteggere la tua connessione di rete dagli hacker online, proteggerti dai tracker online e mantenere privata la tua posizione", scrive Microsoft nel descrivere la funzionalità. "Riceverai 5 GB di dati Secure Network gratuiti ogni mese quando accedi a Edge con il tuo account Microsoft". Uno dei limiti nella sicurezza è, come avevamo già scritto in precedenza, la necessità di accedere con un account Microsoft per beneficiare della funzionalità. Non il massimo per l'utente che vuole massimizzare la privacy della propria connessione.

Inoltre, Secure Network non è destinato all'uso con i servizi di streaming video: quando viene rilevata la riproduzione di un video, infatti, il contenuto viene reindirizzato automaticamente al di fuori della VPN al fine di preservare i limiti di traffico mensili. Secure Network è pensata quindi per la navigazione di base, e può essere abilitata sia su tutti i siti web, sia solo su una selezione di siti a scelta dell'utente. La feature si basa sulla tecnologia di Cloudflare: in questa pagina potete trovare ulteriori informazioni in merito.