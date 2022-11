Bending Spoons (l'azienda che ha creato Immuni) acquista il gigante Evernote

Bending Spoons, l'azienda italiana diventata famosa per la realizzazione di Immuni, l'app creata durante la pandemia per localizzare i positivi al COVID, ha appena acquistato la famosa app per la raccolta delle note e degli appunti Evernote. Un'acquisizione importante se pensate che l'azienda Evernote Corporation vede all'attivo oltre 250 milioni di utenti. La sua uffiicialità arriverà nei primi mesi del 2023 e al momento sono però ignoti i termini economici dell'affare.

Evernote: un'affare da 250 milioni di utenti

Sappiate che Evernote è un'app datata 2008 anche se la sua storia ha inizio addirittura nel 2000 quando un imprenditore russo, Stepan Pachikov decise di lanciare un software di riconoscimento della grafia per Windows con anche uno spazio per archiviare appunti. Nel 2008 però arrivò la versione 3.0 ma soprattutto il servizio web e poi l’app per smartphone. Un successo esploso in pochissimo tempo per Evernote, così tanto che il servizio web raggiunse in meno di 3 anni dal lancio addirittura gli 11 milioni di utenti. Successivamente la socità raggiunse una capitalizzazione che nel 2013 superò il miliardo di dollari anche se ad oggi quel successo è decisamente scemato complice l'avvento di altre applicazioni e anche l'introduzione di abbonamenti che non hanno saputo rilanciare il sistema di appunti.

Secondo il comunicato di Evernote tramite la voce del suo CEO, Ian Small, entrato in carica nel 2018: “La decisione di accettare l’offerta di Bending Spoons è una tappa strategica nel nostro viaggio per rendere Evernote un’estensione del vostro cervello” ha dichiarato a margine dell’accordo. La collaborazione con Bending Spoons ci consentirà di migliorare il nostro team e fornire offerte migliori, sia in ambito business che consumer”.

Bending Spoons è arrivata agli onori della cronaca non solo per essere uno dei più importanti studi europei di sviluppo di applicazioni ma soprattutto per aver creato durante la pandemia, Immuni, l'applicazione italiana che ad aprile 2020 venne rilasciata per il tracciamento dei contatti per il COVID-19.

“La nostra missione in Bending Spoons è quella di avere un impatto positivo e duraturo sui nostri clienti, sui nostri compagni di squadra e sulla società in generale. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano a Evernote per organizzare la propria vita”, ha spiegato l'amministratore delegato di Bending Spoons, Luca Ferrari. “Evernote si adatta perfettamente al portafoglio di Bending Spoons e siamo lieti di poter accogliere la sua vasta e fedele base di clienti.”