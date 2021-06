HUAWEI Watch 3 e Watch 3 Pro: ecco gli smartwatch con HarmonyOS che rilevano la temperatura

Huawei annuncia oggi il lancio della serie HUAWEI WATCH 3, composta da HUAWEI WATCH 3 e HUAWEI WATCH 3 Pro, due smartwatch in possesso di HarmonyOS 2 pronto a portare ai consumatori esperienze intelligenti, sostenute da una maggiore interazione, connettività indipendente e interconnettività in tutti gli scenari. Oltre alle funzioni professionali di monitoraggio della salute e del fitness dei dispositivi indossabili Huawei e alla durata della batteria ultra lunga, la serie HUAWEI WATCH 3 include per la prima volta un sensore di temperatura ad alta precisione per supportare il rilevamento della temperatura cutanea. Portando nuove funzionalità come il rilevamento del lavaggio delle mani e il rilevamento delle cadute. Questo permetterà ai nuovi smartwatchi aiutare gli utenti a monitorare i progressi dell'allenamento e le condizioni di salute con soluzioni basate sulla scienza.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro

Il nuovo Huawei Watch 3 si presenta con uno schermo circolare da 43mm e rispetto alle edizioni passate aggiunge la novità di una ghiera fisica ruotabile per un'interfaccia semplificata, anche coi guanti o con le mani bagnate. Tra le grandi novità il supporto a una eSIM 4G, che permette di accedere alle funzioni connesse anche senza il supporto dello smartphone. Tra queste troviamo il sistema di allarme automatico che invia richiesta di soccorsi in caso venga rilevata una caduta seguita da un periodo di immobilità del soggetto, una novità che fa fare decisamente un salto di qualità all'orologio. Naturalmente non mancano la connettività Wi-Fi per sfruttare le connessioni di casa e ufficio e quella Bluetooth per lavorare in accoppiata con il proprio smartphone.

L'utilizzo di HarmonyOS permette poi di fare un balzo in avanti anche alla flessibilità di utilizzo dello smartwatch, che avrà a bordo App Gallery e la possibilità di scaricare e installare direttamente le app compatibili. Huawei è al lavoro con gli sviluppatori per ampliare il catalogo delle app pensate per lo smartwatch.

Non mancano le funzioni di monitoraggio della salute, del sonno e dello stress, anche grazie ai sensori per la rilevazione del battito cardiaco, della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), con l'aggiunta di un sensore per la temperatura della pelle. Per supportare al meglio gli sportivi, Huawei Watch 3 offre una selezione di ben 100 sessioni di allenamento selezionabili, con anche sport molto particolari: chi di voi non pratica il Dragonboat? battute a parte, la presenza del GPS permette di registrare la traccia georeferenziata delle proprie attività e la presenza della connessione anche di sincronizzarla direttamente coi propri profili senza la necessità di avere con sé lo smartphone.

Molto interessanti sono i dati dichiarati per quanto riguarda l'autonomia. Parliamo di ben tre giorni con connettività 4G attivata, che salgono a 14 giorni in modalità 'long lasting' che permette comunque un utilizzo normale dello schermo, delle funzioni di monitoraggio e tracciamento e anche del GPS durante le sessioni di allenamento all'aperto. Huawei WATCH Serie 3 viene inoltre preinstallato con AppGallery, dove gli utenti possono scaricare app di terze parti.

Come dicevamo, Huawei mette sul piatto un doppio carico: Huawei Watch 3 Pro si presenta come un prodotto premium, con corpo in titano, schermo da 48mm protetto da vetro zaffiro e fondello in materiale ceramico. Il corpo più grande permette anche di ospitare una batteria maggiorata, con 5 giorni di autonomia con eSIM 4G attiva e fino a 21 giorni di autonomia in modalità long lasting, con schermo, monitoraggio e tracciamento attivi e GPS acceso durante le sessioni di allenamento. Raddoppiano anche i canali GPS: Huawei Watch 3 Pro, infatti, integra un modulo GPS dual-channel, in grado di sfruttare sia la classica band L1, ma anche la più evoluta banda L5, per una maggiore accuratezza, soprattutto nelle situazioni più difficili, come i canyon urbani.

Huawei Watch 3 e 3 Pro: prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH 3 e HUAWEI WATCH 3 Pro sono disponibili per il pre-ordine a partire dal 2 giugno 2021 e su VMALL.com,piattaforme autorizzate, HUAWEI Experience Store e negozi al dettaglio autoorizzati a partire dall'11 giugno 2021.