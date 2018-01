Vivo X20 Plus UD ufficiale: ecco il primo smartphone con sensore sotto al display

Il primo smartphone con sensore delle impronte digitali al di sotto del display è ufficiale. Sia chiama Vivo X20 Plus UD e l'azienda dopo averlo preannunciato al CES di Las Vegas 2018, lo ha ufficialmente presentato a tutto il mondo. L'azienda ha impiegato il nuovo chip creato appositamente da Synaptics che precisamente prende il nome di Clear ID FS9500 e permette all'utente di sbloccare il nuovo smartphone con il dito e dalla parte anteriore ma senza "vedere" effettivamente la presenza del sensore.

Vivo X20 Plus UD: ecco le specifiche tecniche

In questo caso il nuovo smartphone dell'azienda vede specifiche tecniche interessanti anche se non da top di gamma visto che parliamo di un prodotto con display Super AMOLED da 6.43 pollici Full HD+ grazie al suo formato da 18:9. In questo caso al suo interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 660 con una GPU Adreno 512 e coadiuvato da 4GB di RAM. Per lo storage interno gli utenti potranno utilizzare ben 128GB di memoria oltretutto espandibile con MicroSD fino a 256GB.

A livello multimediale si ha poi la presenza di una doppia fotocamera al posteriore da 12MP con apertura focale da f/1.8 e OIS a cui si aggiunge una 5MP. Frontalmente invece è stata posta una fotocamera da 12MP con apertura focale f/2.0 e soft LED Flash. A tutto questo poi si aggiunge anche una batteria da 3.800 mAh capace di ottenere, a detta dell'azienda, ottime performance soprattutto grazie anche alla presenza di Android 7.1.1 Nougat.

Schermo : Super AMOLED 6,43 pollici Full HD+ risoluzione di 1.080x2.160 pixel in 18: 9

: Super AMOLED 6,43 pollici Full HD+ risoluzione di 1.080x2.160 pixel in 18: 9 CPU : Qualcomm Snapdragon 660 con GPU Adreno 512

: Qualcomm Snapdragon 660 con GPU Adreno 512 RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 128GB espandibile con microSD fino a 256 GB

: 128GB espandibile con microSD fino a 256 GB Fotocamera posteriore : 12MP con apertura f/1.8, OIS + 5MP

: 12MP con apertura f/1.8, OIS + 5MP Fotocamera frontale : 12MP con apertura f/2.0 e soft LED flash

: 12MP con apertura f/2.0 e soft LED flash Connettività : Dual SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS

: Dual SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS Dimensioni : 165,2 × 80,02 x 7,35 mm

: 165,2 × 80,02 x 7,35 mm Peso : 183,1 grammi

: 183,1 grammi Batteria : 3.800 mAh con ricarica rapida

: 3.800 mAh con ricarica rapida OS: Android 7.1.1 Nougat

Synaptics CLEAR ID FS9500: ecco il sensore "sotto" al display

Chiaramente la principale attrattiva del nuovo Vivo X20 Plus UD è senza dubbio il sensore per la lettura delle impronte digitali posto al di sotto del display Super AMOLED. In questo caso il nuovo chip è stato sviluppato da Synaptics e lo avevamo visto qualche tempo fa già in azione al CES di Las Vegas proprio sul nuovo Vivo di cui ancora non si conosceva il nome e le specifiche. Il sensore posto al di sotto del display Clear ID FS9500 permetterà agli utenti di sbloccare il device nel giro di 0.6 secondi che effettivamente risulta essere più o meno il triplo del tempo impiegato ormai dai comuni sensori di impronte digitali.

Di fatto però la nuova tecnologia permette di "nascondere" il sensore e di ampliare al massimo la superficie del display in modo tale per gli utenti di avere ancora più spazio per la visione dei contenuti multimediali senza avere alcuna barra nella parte inferiore dello smartphone.

Prezzo e disponibilità del Vivo X20 Plus UD

Il nuovo smartphone dell'azienda Vivo, primo con sensore delle impronte digitali al di sotto del display, è stato per il momento presentato per il solo mercato cinese e risulta essere già stato posto in pre-ordine fino al prossimo 29 gennaio. La commercializzazione arriverà dal 1° febbraio, sempre in Cina, ad un prezzo di circa 460€ (3.598 yaun) anche se difficilmente sarà possibile che arrivi in Europa.

Chissà dunque se a questo punto altri produttori, OnePlus in primis, integreranno questo nuovo sensore di impronte digitali nei propri smartphone del futuro.