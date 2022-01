vivo si conferma Mobile Partner e Official Smartphone della eSerie ATIM

Come vi abbiamo raccontato nel corso dell'anno, vivo ha puntato molto sul mondo del calcio per farsi conoscere a livello europeo e italiano.

Il marchio cinese ha in gamma molti prodotti interessanti, tra cui vivo X60 Pro, vero cameraphone top di gamma, che abbiamo anche messo a confronto con alcune delle storiche ottiche Zeiss che richiama. Ormai calcio significa quello giocato sul campo, ma anche quello che si gioca sui campi virtuali degli eSport.

Per il suo primo compleanno in Italia vivo si è regalata una serata con la coppa vinta dalla Nazionale a Euro 2020

Anche quest'anno la eSerie A TIM 2022 potrà ancora contare sulla partnership con vivo, che rinnova la propria presenza nel campionato esport ufficiale di Lega Serie A dopo il coinvolgimento nelle Final Eight dell'edizione passata.

La partnership questa volta sarà attiva in tutte le fasi della competizione, dall’Online Qualifiers fino alle Final Eight, e vedrà il brand vivo coinvolto anche in iniziative speciali. I prodotti vivo saranno presenti all’interno della competizione e verranno utilizzati in prima persona da giocatori, ospiti e influencer.

Una caratteristica in comune tra vivo e la eSerie A TIM è la ricerca dell'eccellenza, che nella cultura aziendale di vivo è ben rappresentata dal Benfen, ovvero "fare le cose giuste e farle bene, accettare di assumersi una responsabilità". Questo è un obiettivo che anche i gamers protagonisti della competizione sicuramente perseguiranno nel loro percorso verso la conquista del titolo; proprio per questo motivo chi riuscirà nell’impresa riceverà, oltre al montepremi, anche uno smartphone vivo.

“La partnership dello scorso anno è stata un successo e siamo soddisfatti di essere nuovamente a fianco della eSerie A TIM 2022 per tutto il campionato. Tecnologia all’avanguardia, innovazione e attenzione costante alle novità e ai nuovi trend sono parte integrante del nostro approccio sia nella progettazione di nuovi prodotti sia nella scelta dei partner. Crediamo che il mondo degli e-sport rappresenti il connubio perfetto tra il mondo dello sport e quello della tecnologia e vivo, in quanto brand con una notevole esperienza in entrambi gli ambiti, non poteva non essere della partita” – ha dichiarato Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing e Retail di vivo Italia.

[HWUVIDEO="3164"]VIVO X60Pro vs Zeiss Biotar e Tessar: il vecchio e il nuovo a confronto[/HWUVIDEO]