Un voucher dal valore di 60 Euro per Shadowgun Legends acquistando ROG Phone II su ASUS eShop

Dal punto di vista hardware, una delle peculiarità di questo smartphone è l'impiego del processoreda, in grado di riprodurre sullo smartphone esperienze di gioco con una qualità accostabile alle console. Un processore talmente potente, inoltre, è richiesto dal display di ROG Phone II, che si aggiorna alla frequenza di. Quest'ultimo permette di godere di esperienze di gioco (ma anche nella semplice navigazione dei menù del telefono) più fluide e, aggiornandosi più rapidamente rispetto a un normale display, riproduce più fedelmente l'interazione del giocatore, aumentandone le performance.

Il codice, che sarà inviato via e-mail entro 1 settimana dall'acquisto, ha un valore di 60 € e comprende le seguenti customizzazioni e upgrade:

A partire dalla giornata di oggi è attiva un'interessante promozione che riguarderà tutti coloro che acquisteranno ROG Phone II su shop di Asus . Acquistando qualunque configurazione di questo prodotto, Strix Edition, Elite Version o Ultimate Edition , l’acquirente riceverà un codice gratuito per ottenere un voucher speciale su Shadowgun Legends .

