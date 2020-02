Perché Asus ROG Phone II è il migliore smartphone per giocare (confronto 120 vs 60 Hz)

Asus ROG Phone II è un terminale che equipaggia il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus da 2,96GHz che, come dicevamo, è in grado di riprodurre sullo smartphone esperienze di gioco con una qualità accostabile alle console. Un processore talmente potente, inoltre, è richiesto dal display di ROG Phone II, che si aggiorna alla frequenza di 120 Hz. Quest'ultimo permette di godere di esperienze di gioco (ma anche nella semplice navigazione dei menù del telefono) più fluide e, aggiornandosi più rapidamente rispetto a un normale display, riproduce più fedelmente l'interazione del giocatore, aumentandone le performance.

Per capire quale possa essere il valore aggiunto del gioco a 120 Hz abbiamo registrato Shadowgun Legends in esecuzione su Asus ROG Phone II. Abbiamo confrontato questo flusso di immagini con una registrazione effettuata sempre su ROG Phone II, ma a 60 Hz, e poi su un Samsung Galaxy S8, ancora a 60 Hz. Come potete vedere le differenze sono visibili.

Le immagini sono state registrare con una fotocamera a 96 frame per secondo, e poi rallentate del 50%. Abbiamo usato questo approccio per esplicitare il più possibile le differenze ma, come ben sa il videogiocatore più smaliziato, la differenza è sensibile anche durante il gameplay vero e proprio: con un refresh rate più alto si migliora la prestazione e si gode di una fluidità e solidità delle immagini maggiore, senza compromessi dovuti a tearing o stuttering.

Asus ROG Phone II è uno dei pochi terminali a permettere questo tipo di approccio al gioco, oltretutto dotato di una serie di accessori che migliorano l'interazione come gli AirTrigger II, sensori sensibili al tocco che fanno da grilletti, e il ROG Kunai, un gamepad composto da tre componenti modulari: ROG Kunai Bumper, ROG Kunai Controller e ROG Kunai Holder.

Asus ROG Phone II vanta un bellissimo schermo AMOLED con 1ms di latenza e Delta-E dichiarato inferiore a 1, caratterizzato inoltre da un sampling rate di 240Hz per gli input touch e una latenza al tocco di 49ms per rendere possibile il gaming ad alta reattività.

Shadowgun Legends e War Games, l'uno già disponibile e l'altro in arrivo nella release definitiva il prossimo 12 febbraio, sono i primi due videogiochi appositamente ottimizzati per ROG Phone II. Shadowgun Legends nell'hub centrale rimane ancorato a 60 fps, mentre andando in missione va a sfruttare la completa capacità di calcolo di Rog Phone II: gira, dunque, a 120 fps sfruttando il refresh rate alto di questo display. War Games è invece pensato per girare sempre a 120 fps con una natura da gioco multiplayer competitivo. Si noti ovviamente che l'hardware dello smartphone deve essere in grado di processare 120 frame per secondo per poter trarre beneficio da un display che si aggiorna a 120 Hz. A tale scopo, serve un hardware performante come quello usato da Asus all'interno di questo terminale. Allo stesso tempo, il gioco deve essere sviluppato in modo tale da garantire un frame rate talmente elevato.

Oltre ai due Shadowgun, molti altri giochi girano a 120 frame per secondo su Asus ROG PHone II, tra questi Deus Ex Go, Don't Starve, Final Fantasy XV Pocket Edition, Hitman Go, Injustice 2, Lara Croft Go, Minecraft, Rayman Adventures, Real Racing 3, The Wolf Among Us e Vainglory.

Tutto questo rende l'esperienza di gioco frenetica e ricompensatrice come su PC o su console, soprattutto nel caso di Shadowgun War Games, come abbiamo già analizzato nell'anteprima corredata da video di gameplay.