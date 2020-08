Telegram, arrivano le videochiamate one-to-one: ecco come averle subito su iOS e Android

Si è fatta trovare un po' impreparata, Telegram, con le videochiamate, che arrivano adesso su iOS e Android solo in versione alpha. L'azienda ha scritto in un post sul blog ufficiale che "il 2020 ha evidenziato la necessità di comunicare faccia a faccia", ma è chiaro che ha mancato l'appuntamento visto che altre realtà sono riuscite ad imporsi durante il lockdown per l'epidemia di coronavirus in tutto il mondo. Sono numerose le soluzioni fioccate, e alcune hanno già avuto la meglio sulle altre.

La novità è stata annunciata ufficialmente durante il settimo anniversario dal rilascio: "Nel 2013, abbiamo iniziato come una piccola app focalizzata sulla messaggistica sicura e da allora siamo cresciuti fino a diventare una piattaforma con oltre 400 milioni di utenti", si legge nel post. "Telegram è ora una delle 10 app più scaricate e viene utilizzata in tutto il mondo per rimanere in contatto con la famiglia, collaborare con i compagni di classe e coordinare i colleghi".

L'azienda ha posto l'accento sul fatto che "non ha mai fatto pubblicità e ogni utente è venuto a conoscenza dell'app grazie alla raccomandazione di qualcuno di cui si fida", grazie ai "forti principi e la qualità delle funzioni". Come abbiamo già visto su WhatsApp, però, le app di messaggistica hanno bisogno di aggiornarsi continuamente e anche Telegram ha le sue lacune. Una di queste è l'assenza delle videochiamate, adesso però disponibili sui client stabili per iOS e Android.

Telegram, come ottenere subito le videochiamate e come avviarne una

Per ottenere le videochiamate su Telegram è necessario aggiornare i client alle ultime versioni disponibili. Per avviare la videochiamata è necessario accedere alla pagina del profilo del contatto con cui si vuole conversare "faccia a faccia" e premere l'icona contrassegnata dalla videocamera. E' possibile avviare una videochiamata anche durante una chiamata vocale, accendendo o spegnendo la videocamera del dispositivo. Le videochiamate supportano la modalità picture-in-picture, che "consente di scorrere le chat e di essere multitasking mantenendo il contatto visivo".

E' da notare che tutte le videochiamate effettuate con Telegram sono protette mediante crittografia end-to-end, e per verificare che la funzione è attiva basta controllare quattro emoji: se quelle visualizzate sugli smartphone dei due partecipanti sono uguali allora "la chiamata è protetta al 100%". Mancano ancora alcune funzionalità utili e richieste dagli utenti, come ad esempio le videochiamate di gruppo che arriveranno solo nei prossimi mesi.

Telegram promette infatti l'arrivo di nuove funzioni per le videochiamate "nelle versioni future", dichiarando di essere già al lavoro per consentire l'uso della feature a un numero superiore a due utenti contemporaneamente.