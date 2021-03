Si usano i droni per consegnare gli smartphone Samsung in Irlanda

Samsung userà i servizi di Manna Drone Delivery, in Irlanda, per consegnare ai clienti alcuni dei propri prodotti di fascia più alta della famiglia Galaxy. Il servizio permetterà ai clienti Samsung di acquistare online dal sito Samsung, richiedendo questo particolare tipo di consegna presso la propria abitazione.

Inizialmente il servizio verrà implementato nell'area di Oranmore, con la prospettiva di estenderlo a livello di tutta la nazione in futuro. Il drone opera con una velocità massima di 60 km/h volando ad un'altezza compresa tra 50 e 80 metri, permettendo in questo modo di completare consegne nell'area di Oranmore entro 3 minuti dalla partenza dal magazzino.

Manna ha già operato consegne di questo tipo attraverso una partnership con Tesco, per la consegna di cibo, spesa, libri e farmaci. Quella con Samsung è la prima partnership incentrata sulla fornitura di prodotti di elettronica di consumo.

L'azienda ha indicato che al momento la consegna via drone interessi i prodotti Samsung S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e i nuovi Galaxy A Series. Si tratta di prodotti il cui package è molto ridotto quanto a volume e peso.

E' evidente come quello annunciato sia un servizio innovativo con il quale gettare le basi di quella che potrebbe essere l'evoluzione futura della consegna delle merci agli utenti finali, ma che non può di certo essere pensata come una via accessibile alla maggior parte dei contesti urbani almeno al momento attuale. Questo tipo di consegna si affianca ad altre sperimentazioni fatte in molti altri luoghi del mondo, così da studiare forme alternative e sempre più puntuali per la consegna dei beni acquistati online