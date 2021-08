realme, una crescita mai vista prima: è il brand più veloce a raggiungere i 100 milioni di utenti

realme ha annunciato di aver raggiunto il traguardo di 100 milioni di smartphone venduti a livello globale. Il risultato è frutto delle ottime performance di vendita realizzate durante anni non semplicissimi per l'economia globale, che hanno permesso all'azienda asiatica di raggiungere il traguardo in soli tre anni diventando la più veloce nella categoria a riuscirci. I dati provengono dalle analisi di mercato di Strategy Analytics.

Inoltre, secondo i dati di International Data Corporation (IDC) relativi al secondo trimestre del 2021, grazie a un incremento delle spedizioni del 149% su base annua, realme è ancora oggi il produttore di smartphone in più rapida crescita a livello globale. realme è diventato il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo a partire dal terzo trimestre del 2019 e in breve tempo ha raggiunto la Top 7 nel mercato degli smartphone. Oggi è presente in 61 diversi mercati e negli ultimi nove trimestri ha contato 50 milioni di unità spedite dalla sua fondazione. Nel 2021 realme ha registrato la crescita su base annua più rapida tra i primi 10 brand di smartphone.

Il CEO di realme Sky Li ha puntualizzato che l'azienda si rivolge prevalentemente ai giovani, e l'intera strategia si basa sul mettere al centro delle proprie strategie il pubblico giovanile: "I giovani, sia i nostri utenti che il nostro staff, ci hanno insegnato a osare, ad andare incontro al futuro, dandoci il coraggio di rivoluzionare un settore ben consolidato", le sue parole. L'obiettivo per il futuro è spedire altri 100 milioni di smartphone entro la fine del 2022, per poi venderne 100 milioni in soli dodici mesi nel 2023.

La società si è sin da subito proiettata in un mercato già pieno di proposte, nei segmenti in cui è più difficile accedere. La propria line-up si caratterizza di soluzioni decisamente a buon mercato in relazione all'hardware implementato (un esempio è realme GT), con realme che è stata la prima a proporre uno smartphone 5G a meno di 200 euro. Fra le feature peculiari di realme la ricarica UltraDart da 125W, o la ricarica MagDart a 50W.

realme promette un'espansione dell'ecosistema di prodotti proprietari: nei prossimi cinque anni dovrebbe formare un ecosistema AIoT (Artificial Intelligence Internet of Things) completo per gli utenti di tutto il mondo all'interno di una strategia definita 1+5+T, dove 1 è lo smartphone; 5 rappresenta audio, dispositivi indossabili, TV, tablet, laptop; T sta per TechLife, il brand AIoT di realme.