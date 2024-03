Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ufficiale: IA in locale per la fascia medio-alta

In un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta guadagnando velocemente importanza e interesse da parte del pubblico, Qualcomm annuncia il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, un chip mobile premium appositamente progettato per portare l'IA generativa sugli smartphone di fascia medio-alta, con elaborazione direttamente in locale. Questa nuova aggiunta alla popolare serie Snapdragon 8 mira a portare le feature più avanzate dei SoC top di gamma su un numero maggiore di dispositivi Android.

Il fiore all'occhiello di questo nuovo SoC sono senza dubbio le sue capacità di IA on-device. Grazie al suo Qualcomm AI Engine, Snapdragon 8s Gen 3 permette di eseguire modelli di linguaggio di grandi dimensioni fino a 10 miliardi di parametri, come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano. Un vero e proprio tour de force che apre la strada ad assistenti virtuali di nuova generazione elaborati localmente sullo smartphone in grado di generare contenuti originali a partire da testi, voci o immagini in pochi istanti.

Snapdragon 8s Gen 3, la nuova era dell'IA on-device disponibile su più dispositivi

Il chip supporta anche modelli multi-modali all'avanguardia per la visione artificiale e il riconoscimento vocale. Un vantaggio enorme per l'imaging, con funzionalità come l'espansione di foto che permette di estendere intelligentemente un'immagine oltre l'area catturata. Se queste capacità legate all'IA rappresentano l'elemento distintivo principale di Snapdragon 8s Gen 3 rispetto a 8 Gen 3, il nuovo chip presenta caratteristiche abbastanza importanti anche in altre aree.

Sul fronte fotografico, troviamo ad esempio il triplo ISP con funzionalità "cognitive" di Qualcomm che permette una segmentazione semantica in tempo reale su un massimo di 12 strati diversi, ottimizzando individualmente ogni elemento di un'immagine o video, proprio come sul top di gamma. Ci sono però alcune differenze in diverse aree: lato imaging sul nuovo SoC vengono supportati video alla risoluzione 4K a 60 fps, e non a 120 fps o alla risoluzione 8K HDR. Anche le funzionalità di registrazione video con Night Vision sono limitate rispetto al nuovo SoC di fascia meno alta.

Cambia anche il modem: se su Snapdragon 8 Gen 3 troviamo lo Snapdragon X75 con velocità di downlink fino a 10Gbps, su Snapdragon 8s Gen 3 abbiamo lo Snapdragon X70 con downlink fino a 5 Gbps. Anche il setup dei core è diverso, pur implementando un core Prime Cortex-X4 come sul top di gamma. Su Snapdragon 8s Gen 3, però, il core principale è configurato a 3,0GHz rispetto ai 3,4GHz di 8 Gen 3. Abbiamo poi quattro core Performance fino a 2,8 GHz e 3 core Efficiency fino a 2,0GHz, per un totale di 8 core. Su Snapdragon 8 Gen 3 invece troviamo 5 core Performance fino a 3,2GHz e 2 Efficiency da massimo 2,3GHz. Il nuovo SoC supporta inoltre memorie LPDDR5x fino a 4200MHz, laddove il top di gamma raggiunge quota 4800MHz.

Snapdragon 8s Gen 3 vs 8 Gen 3, le differenze

Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 CPU 1x Prime a 3.0 GHz (Cortex-X4)

4x Performance a 2.8 GHz

3x Efficiency a 2.0 GHz 1x Prime a 3.4 GHz (Cortex-X4)

5x Performance a 3.2 GHz

2x Efficiency a 2.3 GHz Memoria LPDDR5x fino a 4200 MHz

Densità fino a 24 GB LPDDR5x fino a 4800 MHz

Densità fino a 24 GB Imaging Cattura foto fino a 200 MP

Video 4K a 60 fps

Supporto sensori HDR DCG Cattura foto fino a 200 MP

Video 8K HDR a 30 fps

Supporto sensori HDR DCG, Staggered, QDOL, Less Blanking, Multi-Frame

Cattura video 4K a 120 fps

Modalità Night Vision 4K 60 fps con riduzione rumore AI

Un'esperienza di gioco di alto livello è garantito dal pieno supporto alle funzionalità Snapdragon Elite Gaming, incluso il famoso ray tracing hardware in tempo reale, anche se senza Global Illumination e Reflection System. Il SoC supporta inoltre display dalla risoluzione 4K a 60 fps, o fino a QHD+ se ci si vuole spingere a 144Hz, caratteristiche che avevamo già visto con Snapdragon 8s Gen 3.

Oltre a giochi e fotografia, Snapdragon 8s Gen 3 supporta la suite di funzionalità Snapdragon Sound Tecnology, con codec aptX Voice, aptx Lossless, aptx Adaptive e Audio LE, garantendo anche il supporto al protocollo Bluetooth fino alla versione 5.4. Oltre al supporto alle reti 5G sub-6 GHz e mmWave, Snapdragon X70 5G abilita gli smartphone al Wi-Fi 7 con tecnologia FastConnect e velocità di picco di 5,8 Gbps.

In breve, tratteggiamo le caratteristiche salienti del nuovo SoC Snapdragon 8s Gen 3:

Supporto per l' esecuzione on-device di modelli di intelligenza artificiale generativa di grandi dimensioni fino a 10 miliardi di parametri , inclusi popolari modelli di linguaggio (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano

, inclusi popolari modelli di linguaggio (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano CPU Qualcomm con 1 core Prime fino a 3,0 GHz (Arm Cortex-X4) , 4 core Performance fino a 2,8 GHz e 3 core Efficiency fino a 2,0 GHz

, 4 core Performance fino a 2,8 GHz e 3 core Efficiency fino a 2,0 GHz Supporto per memorie LP-DDR5x fino a 4200 MHz e densità fino a 24 GB

e densità fino a 24 GB Intelligenza artificiale per la fotocamera con Qualcomm Spectra Triple Cognitive ISP , real-time Semantic Segmentation fino a 12 layer, Snapdragon Low Light Vision e sensore sempre attivo per sblocco facciale e pagamenti mobili

, real-time Semantic Segmentation fino a 12 layer, Snapdragon Low Light Vision e sensore sempre attivo per sblocco facciale e pagamenti mobili Hardware-Accelerated Ray Tracing in tempo reale, display Quad HD+ a 144 Hz e altre funzionalità Snapdragon Elite Gaming

Audio lossless di alta definizione con Qualcomm Aqstic Speaker Max Technology, Snapdragon Sound con aptX Lossless e LE Audio con Auracast

Qualcomm Sensing Hub può utilizzare in modo sicuro i dati "ascoltando" sempre fotocamere, microfoni e sensori per rendere più versatile l'assistente virtuale

può utilizzare in modo sicuro i dati "ascoltando" sempre fotocamere, microfoni e sensori per rendere più versatile l'assistente virtuale Connettività 5G avanzata con modem-RF Snapdragon X70 alimentato da IA, supporto Wi-Fi 7 fino a 5,8 Gbps con FastConnect 7800 e High Band Simultaneous Multi-Link

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 sarà adottato da grandi nomi della telefonia mobile come HONOR, realme, Xiaomi e Redmi, arrivando sui primi smartphne "nei prossimi mesi".