OPPO Find X5 Pro a Disneyland Paris: la foto in notturna con le potenzialità di MariSilicon X

Una foto in notturna con tante luci artificiali non è mai cosa buona per uno smartphone che nella maggior parte delle volte non riesce a portare a casa un risultato ottimale. Non sembra essere così per OPPO che a Disneyland Paris è riuscito ad immortalare i magici fuochi d’artificio del più famoso parco a tema del mondo. Chiaramente c'è di mezzo il nuovissimo OPPO Find X5 Pro che con la sua NPU MariSilicon X è riuscito ad esaltare proprio questo momento magico.

OPPO Find X5 Pro scatta a Disneyland Paris di notte

Una vera e propria sfida per la maggior parte degli smartphone. La scena si perde in macchie scure sgranate, luci e colori sbiaditi. Grazie alla modalità 4K Ultra Night Video, Find X5 Pro è invece in grado di catturare il particolare momento con qualità attraverso le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare da 50MP, garantendo la massima resa dei colori anche in condizioni di scarsa luminosità.

William Liu, President of Global Marketing di OPPO, commenta: "Find X5 Pro ha catturato la magia della Disneyland Paris 30th Anniversary Experience con una precisione, una chiarezza e una finezza di dettagli così mozzafiato, che non abbiamo dubbi che ispirerà le persone a voler immortalare i loro ricordi anche al calare del sole, grazie ai nostri prodotti."

Sognare. Brillare. Illuminare. Sono queste le parole alla base delle celebrazioni del 30simo anniversario di Disneyland Paris, ma che si possono associare anche all'estetica futuristica della serie Find X5. Un motivo più che sufficiente per OPPO, che ha deciso di invitare una selezione di ospiti a partecipare ai festeggiamenti e immortalare questo magico momento.

Il risultato è stato decisamente ''magico''. OPPO Find X5 Pro ha permesso agli ospiti di Disneyland Paris di catturare i loro ricordi migliori, evitando immagini sfocate o sgranate durante le riprese dell'iconico spettacolo di luci. Per congelare i fotogrammi in tutto il loro splendore è necessario uno smartphone avanzato, per questo motivo OPPO ha messo a disposizione Find X5 Pro, che ha permesso di immortalare lo spettacolo pirotecnico appositamente pensato per l’anniversario del parco in tutto il suo splendore, mentre le colonne sonore Disney invitavano gli spettatori a sognare più in grande, a sorridere di più e a ridere più forte