Nothing Phone (2) verrà presentato il prossimo 11 luglio! È ufficiale. Ecco come seguirlo

Nothing Phone (2) arriverà ufficialmente il prossimo 11 luglio. Arriva l'invito da parte dell'azienda di Carl Pei e arriva quella che è la prima immagine ufficiale dello smartphone, anzi dei suoi ormai famosi LED della scocca posteriore e che saranno dunque presenti ancora anche in questa seconda generazione di smartphone dell'azienda. L'evento di presentazione dunque si terrà online il prossimo 11 luglio dalle ore 17 e finalmente in quella data potremo scoprire davvero quale sarà il design, le specifiche e come sarà cambiato Phone (2) rispetto a Phone (1).

Nothing Phone (2): cosa ci si aspetta?

Sul nuovo Nothing Phone (2) non si sa molto anche se il suo fondatore e creatore, Carl Pei, ha già svelato da qualche giorno alcune caratteristiche fondamentali che riguarderanno il nuovo device. Intanto sappiate che la caratteristica fondamentale per la quale Phone (1) è passato agli onori della cronaca continuerà ad esistere anche in questa secondo generazione di Nothing. Chiaramente parlo della scocca completamente trasparente che lo smartphone aveva proposto nella sua prima versione e che di certo lo aveva differenziato da tutti gli altri device del momento.

Anche Phone (2) avrà una scocca completamente trasparente al posteriore anche se in questo caso, secondo alcune indiscrezioni, il layout delle componenti interne potrebbe leggermente cambiare. Nulla di stravolgente ma di fatto Nothing avrebbe modificato alcuni LED dando più spazio alla personalizzazione.

Sì, perché la trasparenza della scocca chiaramente non è solo una volontà per un layout differente ma anche dare la possibilità di sfruttare gli oltre 900 LED presenti con un disegno geometrico prestabilito che Nothing ha sempre chiamato Gliphy. In questo caso sembra che la disposizione di questi LED non cambierà troppo ma di fatto la presenza sulla zona della ricarica wireless di varie luci LED multiple e non più una striscia unica potrebbero permettere maggiore personalizzazione da parte dell'utente con motivi magari differenti.

Per il resto non sappiamo se Phone (2) cambierà la sua cornice. Alcune indiscrezioni avevano fatto vedere dei render in cui la seconda generazione dello smartphone fosse caratterizzata da cornice in alluminio con zero spigoli vivi come nella prima generazione ma il tutto fosse leggermente più arrotondato per rendere migliore la presa dello smartphone. Anche il display, secondo alcuni informati, potrebbe divenire leggermente più curvo.

Sulle specifiche tecniche sappiamo con certezza, perché annunciate proprio da Carl Pei, che Nothing Phone (2) si presenterà al pubblico con un processore potente ossia lo Snapdragon 8+ Gen 1. Sul display invece aleggia il mistero anche se sembra possibile la presenza di un pannello da 6,7 pollici ossia 0,15 pollici più grande del precedessore. Infine per il momento sappiamo anche che la batteria a muovere il nuovo device di Carl Pei sarà una batteria da 4.700 mAh e che chiaramente possederà anche la ricarica wireless.

Nothing Phone (2): il giorno dell'evento!

L'evento di presentazione di Nothing Phone (2) dunque si terrà online il prossimo 11 luglio dalle ore 17 e dunque non possiamo che darvi appuntamento per questa data quando finalmente potremo scoprire davvero quale sarà il design, le specifiche e come sarà cambiato Phone (2) rispetto a Phone (1).