Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 e Nokia 1.3 ufficiali. Arriva (a sorpresa) anche il Nokia 5310 XpressMusic

HMD Global ha presentato i nuovi smartphone della sua gamma: il Nokia 8.3 5G, il Nokia 5.3 e il Nokia 5310 XpressMusic. La grande novità sta nella disponibilità della connettività 5G per i primi due dispositivi, per la prima volta su smartphone a marchio Nokia.

HMD Global ha inoltre presentato la HMD Connect, una SIM internazionale per muoversi nel mondo con costi fissi: 9,95€ per 1 GB di dati. Non si tratta di un servizio che va a sostituire gli operatori, ma di una partnership con diversi operatori nel mondo.

Nokia 8.3 5G: 5G "globale", quattro fotocamere PureView e Snapdragon 765G

Il Nokia 8.3 5G è il nuovo smartphone di alta gamma dell'azienda e tra le sue caratteristiche principali vanta la connettività 5G, rimarcata nel nome stesso. Il dispositivo ha uno schermo da 6,81 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) e rapporto 20:9, il che lo rende piuttosto lungo e stretto. La densità è pari a 386 pixel per pollice. Il design è simile a quello già visto sui precedenti smartphone della società; la peculiarità più evidente è l'integrazione del lettore di impronte digitali nel tasto di accensione.

All'interno del dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È presente il supporto alle schede microSD, limitato a 400 GB di capienza.

HMD Global afferma che il Nokia 8.3 5G sia "il primo smartphone 5G globale": quello che la società intende è che il dispositivo supporta tutte le bande del 5G e l'aggregazione delle bande del 4G, dunque la connessione dovrebbe risultare sempre solida indipendentemente da dove ci si trova.

Sono presenti quattro fotocamere sul retro: un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.89, uno ultra-grandangolo da 12 megapixel con apertura f/2.2, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale offre una risoluzione di 24 megapixel. Tutte le lenti sono certificate da Zeiss e utilizzano la tecnologia PureView di Nokia. L'azienda ha dotato il Nokia 8.3 5G di una cosiddetta "modalità action cam" che permette di catturare video fluidi anche in condizioni dove normalmente servirebbe - per l'appunto - una action cam. È presente la possibilità di catturare filmati in 4K e di registrarli in formato Log, e l'azienda punta molto anche sulla possibilità di aggiungere effetti come l'anamorfismo e il lens flareblu.

È presente il jack da 3,5 mm, fatto sempre più raro sugli smartphone moderni. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e, secondo HMD Global, dovrebbbe offrire due giorni di utilizzo.

Il Nokia 8.3 è dotato di Android 10 e sarà aggiornato ad Android 11 non appena questo sarà disponibile. La disponibilità è prevista per l'estate, con un prezzo indicativo di €599.

Nokia 5.3: 5G, fotocamera con IA e Snapdragon 665

Il Nokia 5.3 vanta uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione HD+, nuovamente con fattore di forma 20:9. All'interno della scocca in materiale composito è presente un processore Qualcomm Snapdragon 665 affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB. Come il Nokia 8.3 5G, anche il Nokia 5.3 offre connettività 5G.

Particolare attenzione è stata data al comparto fotografico, costituito da quattro fotocamere: un sensore principale da 13 megapixelcon apertura f/1.8, un sensore di profondità da 2 megapixel, un sensore ultra-grandangolo da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera sul fronte ha invece risoluzione pari a 8 megapixel e apertura f/2.0.

La batteria ha una capacità di 4000 mAh e offre fino a due giorni di utilizzo, stando a HMD Global. Il sistema operativo è Android 10 e, anche in questo caso, è previsto l'aggiornamento ad Android 11 non appena questo sarà disponibile.

Il lancio è previsto per aprile a un prezzo indicativo di 189€.

Nokia 1.3

Il Nokia 1.3 rappresenta lo smartphone entry level di Nokia e possiede uno schermo da 5,71 pollici con risoluzione HD+ e fattore di forma 19:9. Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 215 affiancato da 1 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna, espandibile con microSD di capacità massima pari a 400 GB.

La fotocamera sul retro ha un solo sensore con 8 megapixel di risoluzione, mentre quella frontale ha risoluzione pari a 5 megapixel. Il sensore posteriore è stato migliorato in condizioni di bassa luminosità ambientale grazie all'impiego dell'IA.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e viene ricaricata con una porta micro-USB al posto di quella Type-C presente sui dispositivi di gamma più alta. Il sistema operativo è Android 10 Go, anche in questo caso aggiornabile ad Android 11 Go.

Il Nokia 1.3 sarà in vendita per 95€.

Nokia 5310: tornano i telefoni XpressMusic

HMD Global continua nella sua opera di riproposizione di cellulari Nokia che hanno fatto la storia e propone il Nokia 5310, parte della serie XpressMusic: il telefono è caratterizzato dall'impiego di due altoparlanti anteriori e dalla presenza di tasti per gestire la riproduzione di file multimediali sui lati. Lo schermo è da 2,4 pollici.

Il Nokia 5310 supporta microSD fino a 32 GB per la musica in formato MP3. Non è dotato di connettività dati, ma è dotato di Bluetooth in versione 3.9.

Il sistema operativo è S30+, lo stesso lanciato da Nokia con il Nokia 108 nel 2013, e non è dunque KaiOS utilizzato sul Nokia 3310 e sul Nokia 8110.

Sarà in vendita per 39€.