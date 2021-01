LG Rollable: l'incredibile smartphone che si arrotola appare al CES 2021! Ecco come funziona

Che LG fosse a lavoro su di un device con display ''arrotolabile'' si sapeva ma che effettivamente fosse così avanti nel progetto forse non ci si credeva eppure ieri durante la conferenza al CES 2021 ha svelato per qualche minuto il suo primo smartphone con display che si amplia: LG Rollable. Un'idea non nuova ed originale che anche altre aziende stanno sviluppando, OPPO in primis, e che di certo non può passare inosservato tra gli utenti più appassionati al mondo degli smartphone e della tecnologia.

LG Rollable: ecco come è fatto

Nonostante i dubbi e le perplessità dati da uno smartphone che si arrotola e che vede tante problematiche di sviluppo del caso, LG Rollable è diventato praticamente realtà. Nella breve clip svelata dal brand viene infatti mostrato uno smartphone normale in landscape che improvvisamente e anche in modo del tutto automatico amplia il proprio display, con un meccanismo elettronico tale da farlo divenire un vero e proprio piccolo tablet. Viceversa in un secondo momento lo stesso pannello non fa altro che ridursi passando dalla modalità tablet a quella di smartphone.

L'obiettivo di LG è quello di mostrare che lo smartphone ''Rollable'' esiste e presto arriverà sul mercato. Praticamente nulli i dettagli dello smartphone che LG terrà segreti per quanto possibile fino al vero evento di presentazione del device, che ancora non si conosce. In questo caso l'idea di LG va in netta opposizione con quella di Samsung, HUAWEI o ancora Motorola che abbiamo visto nel corso dell'anno hanno deciso di puntare su device con soluzioni pieghevoli classiche, sia in verticale che in orizzontale. LG Rollable a differenza di un classico foldable mantiene sempre lo stesso spessore andando semplicemente ad ampliare lo schermo e rendendo forse più comodo il suo utilizzo.

A livello tecnico si pensa ad un pannello OLED che possa arrivare ad una dimensione di 7,4 pollici una volta ampliato completamente partendo da una base di 6,8 pollici con una risoluzione che si andrebbe ad ampliare da 1080 pixel a 1600 pixel permettendo dunque un formato mini tablet capace di allargare i contenuti da vedere sullo schermo.