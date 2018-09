Iliad down, problemi di connessione da ieri sera in Nord e Centro Italia

Diversi utenti Iliad hanno segnalato dei disservizi diffusi lungo gran parte del territorio nazionale a partire dalla serata del 27 settembre. A riportare un quadro piuttosto chiaro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni a partire dalle ore 19 della serata di ieri sera. Il picco è nuovamente cresciuto nella mattinata di oggi, 28 settembre, e al momento in cui scriviamo (sono le ore 10.40) sembra che la problematica non sia ancora rientrata. Le segnalazioni provengono da tutte le regioni del Nord Italia, con ceppi anche al Centro (Roma e Firenze), al Sud (Calabria, Sicilia orientale, Puglia) e in Sardegna (Cagliari).

Al momento non è chiara la reale entità del problema, ma il numero di segnalazioni ci sembra ancora troppo contenuto per gridare al down nazionale. Gli utenti che riportano i problemi citano soprattutto un malfunzionamento nella connettività di rete, nonostante il segnale sia presente sul terminale in uso. Altri parlano di problemi anche alle funzionalità telefoniche, e altri ancora di segnale altalenante con la presentazione del messaggio "Nessun servizio" sull'interfaccia del cellulare. Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia.