Huawei FreeBuds Pro disponibili all'acquisto in Italia: ecco dove comprarle

Huawei FreeBuds Pro, i nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS) top di gamma nell'ecosistema del produttore, sono disponibili da oggi all'acquisto in Italia. Il prezzo al pubblico è di 179,00€, con disponibilità sia su Huawei Store, sia su Amazon.it, per le tre versioni diverse: Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost.

Non mancano le promozioni, come da tradizione Huawei. Chi acquisterà Huawei FreeBuds Pro entro il 31 ottobre 2020 riceverà Huawei Band 4 Pro inclusa nel prezzo (valore commerciale di 79,90€), oltre a 6 mesi di Huawei Music VIP Membership (valore commerciale di 59,90€). Chi effettuerà l’acquisto presso Huawei Store riceverà gli omaggi contestualmente alla spedizione del prodotto.

I FreeBuds Pro sono i primi auricolari TWS Huawei con cancellazione intelligente e dinamica del rumore. Utilizzano un sistema a due microfoni, posizionati all'interno e all'esterno degli auricolari, che identificano rapidamente l'ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all'altra - Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode - per eliminare efficacemente il rumore ambientale.

Ci sono poi le Modalità Aware e Voice Mode, che utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno nelle circostanze in cui può essere fondamentale. La possibilità di connettere gli auricolari con due device contemporaneamente - Android, iOS o Windows - consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all'altro.

Ne abbiamo già parlato in maniera approfondita nella nostra recensione completa di Huawei FreeBuds Pro.

Huawei mette alla prova Huawei FreeBuds Pro con Sonic Escape, una collezione di paesaggi sonori binaurali a 360 gradi che consentono agli ascoltatori di viaggiare attraverso il suono e sfuggire al mondo che li circonda. La cancellazione intelligente e dinamica del rumore, permette di godersi a pieno una fuga con Sonic Escape e immergersi in tre paesaggi sonori ricchi di dettagli, portando gli indossatori a Marrakech, in Giamaica e in Messico. Per ascoltare i tre brani e provare Huawei Sonic Escapes, è sufficiente visitare questa pagina, o usare l'app Huawei Music.