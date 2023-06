Gli smartphone Samsung si possono riparare a casa. Arriva in Italia il programma ''Self-Repair''

Si potrà riparare da soli uno smartphone Samsung. Sì, non è uno scherzo ma il nuovo programma ''Self-Repair'' che Samsung ha deciso di lanciare anche in Italia e nel resto di molti paesi in Europa, nello specifico Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

"Samsung è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Ci impegniamo per estendere la possibilità di accedere al nostro programma Self-Repair in tutto il mondo, migliorando la riparabilità dei nostri prodotti".



Da oggi dunque un numero sempre maggiore di utenti Galaxy potrà accedere agli strumenti necessari per riparare autonomamente i propri dispositivi. Nel programma sono incluse le riparazioni dei prodotti smartphone premium serie Galaxy S20, S21 e S22 e dei modelli di PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

Samsung: i device si possono riparare a casa!

Samsung ha lanciato per la prima volta Self-Repair negli Stati Uniti nel 2022. Il motivo è presto detto: poter permettere agli utenti di riparare lo smartphone, dove possibile, con strumenti e pezzi originali e con guide semplici ed intuitive. L'azienda ha deciso dunque di ampliare questo servizio e di offrirlo anche agli utenti Europei (Italia compresa), collaborando con i principali distributori di componenti in Europa, come ad esempio:



ASWO, specializzata nell'assistenza post-vendita per l'Europa con sede in Germania e distributore autorizzato Samsung



2Service, fornitore olandese di componenti elettronici e distributore autorizzato Samsung



A partire da oggi gli utenti delle serieotranno sostituire autonomamente lo, ile la. Gli utenti della serieavranno accesso aSi tratta della parte anteriore con, della parte, dello, della, del, del tasto con. Insieme alle parti che il cliente desidera ordinare, sarà anche possibile acquistare un pratico kit contenente tutti gli strumenti di riparazione riutilizzabili più volte all’occorrenza.consentendo ai clienti Galaxy di avere maggiori opportunità di scelta per riparare i propri device. E ricorda agli utenti l’importanza di smaltire correttamente le parti sostituite conferendole all’isola ecologica del proprio Comune.