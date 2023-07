Divieto smartphone nelle scuole: L'ONU dice sì. È la giusta soluzione?

Un recente rapporto dell'UNESCO, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, raccomanda di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole. Secondo l'organizzazione, questa misura aiuterebbe a limitare le distrazioni durante le lezioni, migliorare l'apprendimento e proteggere gli studenti dal cyberbullismo. Circa un quarto dei Paesi nel mondo ha già introdotto divieti del genere, tra cui la Francia dal 2018 e i Paesi Bassi dal 2023.

Smartphone: uno strumento a doppio taglio. Un Paese su quattro li vieta nelle scuole

L'intento è senz'altro lodevole, ma è davvero questa la soluzione giusta? Vietare qualcosa non significa eliminarne magicamente i problemi, anzi rischia di generare situazioni controproducenti. Gli smartphone fanno ormai parte della quotidianità degli studenti e hanno molteplici utilizzi educativi se integrati correttamente nella didattica. Piuttosto che demonizzarli, sarebbe opportuno promuovere un uso responsabile e finalizzato all'apprendimento.

Purtroppo, è indubbio che l'abuso di smartphone e social network abbia effetti negativi sul rendimento scolastico e sulla stabilità emotiva dei più giovani. Inoltre, gli smartphone sono ormai uno strumento indispensabile per molte famiglie. Impedire ai figli di averli a scuola renderebbe difficile per i genitori contattarli in caso di necessità. Sarebbe quindi opportuno trovare un giusto compromesso, ad esempio permettendo di tenerli spenti nello zaino e utilizzarli solo durante le emergenze o gli intervalli.

Infine, demonizzare la tecnologia non sembra la strada giusta. Gli smartphone, se utilizzati correttamente, possono essere preziosi strumenti didattici. La scuola deve guidare gli studenti a un rapporto maturo con essi, non vietarli a priori. Si tratta di educare le nuove generazioni a un uso responsabile.