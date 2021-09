Addio ai Mi Store, apre il primo Xiaomi Store in Italia: ecco dettagli e offerte

Xiaomi continua a espandersi sul territorio italiano con l'apertura del nuovo Xiaomi Store a Civitanova Marche. Sarà il primo nella regione, ma la novità principale è che si tratta del primo "Xiaomi Store": viene rimosso il prefisso “Mi”, quindi, che ha caratterizzato l'azienda nell’ultimo decennio.

Il nuovo Xiaomi Store verrà aperto al pubblico il prossimo sabato 25 settembre alle ore 10.30, all'interno del Centro Commerciale Cuore Adriatico di Via S. Costantino, a Civitanova Marche (MC). Ad accogliere i primi fan del brand che accederanno allo store ci saranno sei dipendenti, che accompagneranno tutti i curiosi all'interno dei 198 metri quadrati di superficie dedicati all'ecosistema Xiaomi. Grandi protagonisti i dispositivi dell'azienda, chiaramente, tra cui le ultime novità presentate sul mercato italiano.

Sta aprendo un nuovo Xiaomi Store, il primo nella regione Marche

Nella fattispecie, tutti i presenti potranno toccare con mano Xiaomi 11T Pro, che abbiamo già provato e di cui vi abbiamo raccontato le nostre impressioni. Inoltre, durante la giornata di inaugurazione saranno organizzate due "Xiaomi Classroom" della durata di 20 minuti ciascuna dedicate a tutti coloro che desiderano scoprire di più sulle principali caratteristiche del nuovo dispositivo dal comparto camera, al display fino alla ricarica ultra-rapida.

"È entusiasmante poter portare i nostri prodotti e la nostra filosofia anche nelle Marche. Abbiamo voluto fortemente l’apertura di questo Xiaomi Store per ricambiare l’affetto e la fiducia dei fan marchigiani che richiedevano da tempo la nostra presenza fisica in questa zona", commenta sull'apertura Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Paolo Mastrojanni, Retail Director Xiaomi Store Italia, invece sottolinea le novità in fatto di brand: "Il punto vendita di Cuore Adriatico sarà il primo di questa nuova era: abbiamo raggiunto un'altra regione, ma questo è il momento di accelerare. Non ci siamo mai fermati, neanche durante il periodo di pandemia, e oggi siamo sempre più vicini all’obiettivo di raggiungere tutta Italia con i nostri Xiaomi Store".

Xiaomi ha pensato inoltre a diverse promozioni e offerte per i primi giorni di apertura dello store. Per iscriversi all'evento e partecipare basta compilare il form a questo indirizzo.