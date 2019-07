5G, quanto va veloce? In Italia per adesso solo il 50% in più rispetto al 4G

OpenSignal ha realizzato uno studio per verificare la velocità massima delle connessioni in 5G rispetto a quelle in 4G in alcuni paesi del mondo. La velocità massima analizzata dalla società è stata di 1815Mbps negli Stati Uniti, quasi tre volte in più rispetto a quanto possibile nello stesso paese con le attuali connessioni in 4G (678 Mbps). A seguire, poi, la Svizzera, con 1145 Mbps di velocità in 5G (2,6 volte rispetto ai 443 Mbps del 4G nazionale), mentre l'Italia è in sesta posizione (di otto) con una velocità di 657 Mbps.

Secondo i dati OpenSignal la precedente maggiore velocità registrata dalle connessioni mobile italiane era di 428 Mbps, quindi il miglioramento rispetto al 4G è di circa 1,5 volte. L'azienda spiega che negli USA i vari operatori usano già le cosiddette onde millimetriche (mmWave) per le connessioni in 5G, che consentono velocità massime decisamente ragguardevoli. Si tratta, però, di una tecnologia che verrà utilizzata solo in grossi agglomerati urbani visto che offre grandi velocità ma scarsissima capacità di copertura rispetto alle onde "mid-band" che verranno utilizzate molto più di consueto nelle connessioni 5G.

In Italia, invece, il 5G è stato lanciato dagli operatori principali (abbiamo già fatto le prime prove) solo in queste ultimissime settimane, così come in Spagna in cui il 5G mostra le stesse prestazioni delle reti precedenti. Anche in UK (1,3x di miglioramento) il 5G non sembra offrire grossi vantaggi in termini prestazionali, visto che l'unico operatore che fa uso delle nuove reti può sfruttare uno spettro di 40MHz (e non i 100 MHz supportati dal 5G).

OpenSignal sottolinea che i test dell'indagine sono stati effettuati usando la stessa rete che viene fornita agli utenti finali, in modo da usare un approccio che "rappresenta l'esperienza reale di chi usa gli smartphone", collegandosi non a server di test dedicati, ma agli stessi server che ospitano le app e i siti mobile più celebri. Come abbiamo già spiegato in precedenza il 5G non porterà solo benefici in termini di velocità, tuttavia le nuove reti saranno capaci di prestazioni ben superiori rispetto alle attuali tecnologie 4G.

Sebbene già oggi sia verificabile un importante boost prestazionale, l'esperienza d'uso delle nuove reti è destinata a migliorare nel corso del tempo. Se da una parte in alcuni paesi il 4G era arrivato, dopo anni di adozione, vicino ai limiti in termini teorici, il 5G è solo agli albori e gli attuali numeri registrati da OpenSignal sono ben lontani dalle capacità reali delle reti. C'è poi il discorso copertura, ma lì è difficile delle previsioni affidabili: ad oggi il 5G in Italia è presente solo in aree ben circoscritte e con densità elevatissima di popolazione, e prima che diventi realmente consueto sarà necessario aspettare ancora diverso tempo.