Huawei Mate 20 X 5G ufficiale! Specifiche, prezzi e video-prova del primo Huawei in 5G

Huawei ha appena annunciato Huawei Mate 20 X 5G, il primo smartphone dell’azienda dotato di tecnologia 5G. Alimentato dal processore Kirin 980 e dal modem Balong 5000, il nuovo smartphone promette un'esperienza di connettività definita "ultra veloce", abbinata a un ampio display e lunga durata della batteria. Il display è da ben 7,2" e sfrutta un'ampia gamma di tecnologie brevettate per supportare le modalità di rete 5G standalone (SA) e non-standalone (NSA). HuaweiMate 20 X 5G è disponibile in preordine su Amazon.it, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store di Milano.

Nell'ultimo decennio Huawei ha investito in maniera significativa nello sviluppo del 5G, registrando un numero considerevole di brevetti per i suoi chipset, dispositivi e servizi di cloud. L'azienda ha finora aperto oltre dieci centri di Ricerca e Sviluppo dedicati al 5G in tutto il mondo, con un team di esperti composto da oltre 2.000 ingegneri. Per quanto riguarda il nuovo dispositivo abbiamo una soluzione dual-chipset che, unita al processore Kirin 980, già testato dal mercato e al chipset Balong 5000, rappresenta il culmine degli investimenti di Huawei in Ricerca e Sviluppo per le tecnologie di rete mobile.

Come abbiamo già scritto in precedenza Balong 5000 è un chipset multimodale di prossima generazione ed è quindi compatibile con diverse tecnologie di rete, dal 2G al 5G. La commutazione avviene a bassa latenza e a basso consumo energetico e il supporto di entrambe le modalità di rete 5G – stand alone e non-standalone - garantisce a Huawei Mate 20 X 5G la compatibilità con le reti 5G in qualsiasi fase di sviluppo in tutto il mondo, diventando così affidabile anche per chi è sempre in viaggio.

Huawei Mate 20 X 5G: tutte le specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono naturalmente al top, per uno smartphone che nasce per non avere nessun compromesso: come abbiamo già scritto il display è un FullView da ben 7,2", quindi con cornici estremamente ridotte per un'esperienza votata anche alla multimedialità estrema. È innegabilmente un "padellone", caratteristica da ponderare in fase di scelta. Huawei Mate 20 X 5G è dotato di una Matrix Camera, composta da tre obiettivi Leica montati con fotocamera grandangolare da 40MP, fotocamera ultra grandangolare da 20MP e un teleobiettivo da 8MP. Dalla fotografia ultra grandangolare a quella macro, la Matrix Camera offre un'esperienza fotografica di alto livello secondo quanto preannunciato dalla compagnia. Il tutto viene abbinato all’Intelligenza Artificiale, che analizza i risultati di sensore e obiettivi per offrire un'esperienza punta e scatta estremamente facile ed efficace, come abbiamo già visto su altri terminali della compagnia.

Il sistema di raffreddamento usato nel nuovo Mate 20 X 5G è del tutto rinnovato: Huawei SuperCool adotta una camera di vapore e tubi di calore in grafene, garantendo alla componentistica interna una temperatura d'esercizio controllata in ogni circostanza. La batteria integrata, invece, è da 4.200mAh con supporto alla tecnologia SuperCharge 40W che dovrebbe garantire una rapida velocità di carica, abbinata alla gestione intelligente dei consumi tramite Intelligenza Artificiale.

Huawei CPE 5G Pro, modem in 5G con chip Balong 5000

Lo smartphone viene lanciato sul mercato insieme a Huawei CPE 5G Pro, un piccolo hub capace di ricevere il segnale 5G tramite Balong 5000 e trasmetterlo nelle sue vicinanze con un segnale Wi-Fi 6, ovvero l'ultimissimo standard 802.11ax con velocità di trasmissione fino a 4,8Gbps. Huwei CPE 5G Pro è il primo CPE 5G a supportare i protocolli HUAWEI HiLink e aprirà le porte alla smart home 5G. Il dispositivo supporta sia le reti 4G che 5G e, se connesso in 5G, consente di scaricare un video di un 1GB in HD in 3 secondi e di trasmettere un video in 8K senza interruzioni, segnale agganciato permettendo. Oltre alle abitazioni, HUAWEI CPE 5G Pro può essere utilizzato anche da piccole e medie imprese per l'accesso superveloce alla banda larga.

Huawei Mate 20 X 5G e CPE 5G Pro: prezzi e disponibilità

Huawei Mate 20 X 5G, nella colorazione Emerald Green, è disponibile in preordine su Amazon.it, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099,90€. Insieme al prodotto sarà possibile avere anche le Huawei FreeLace, le nuove cuffie wireless dall’elegante design che offrono all’utente una connettività intelligente, un audio potente e una batteria a lunga durata.

Huawei CPE 5G Pro sarà disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane presso i principali operatori di telefonia.

Huawei Mate 20 X 5G, commento ufficiale del produttore

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato:

"I benefici del 5G sono innumerevoli e hanno l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana degli utenti. Huawei è da sempre in prima linea per offrire soluzioni tecnologiche avanzate, ai consumatori così come ai partner commerciali. Lo dimostrano gli oltre 2 miliardi di dollari investiti in Ricerca & Sviluppo per il 5G dal 2009 ad oggi. Il lancio di Huawei Mate 20 X 5G in Italia rappresenta un’ulteriore prova del primato di Huawei, che si conferma l’unica azienda capace di offrire una soluzione 5G end-to-end su larga scala. Huawei è impegnata da diverso tempo a sviluppare un ecosistema 5G, dalle reti ai device. Con Huawei Mate 20 X 5G, diamo il benvenuto alla tecnologia 5G nei nostri dispositivi promettendo agli utenti un’esperienza immersiva, iperconnessa e proiettata nel futuro."