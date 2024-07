Recensione Logitech Combo Touch per iPad Pro M4: ancora la migliore

Far diventare l’iPad Pro un sostituto di un Mac? Abbiamo visto che a livello di potenza con l’introduzione del processore M4 è quasi possibile. La custodia di Apple non a tutti piace e allora Logitech ha pensato di realizzarne una propria: la Combo Touch. Ecco com’è in questa recensione.

Il nuovo iPad Pro di ultima generazione ha visto l’introduzione di molte novità tra cui in assoluto quella di avere oggi un processore potente quanto quello presente sui Mac. Parliamo chiaramente del nuovo Apple M4 presentato da Apple in questo 2024 proprio per iPad Pro sia da 13 pollici che da 11 pollici. Quello che ci siamo chiesti nella recensione del tablet di Apple è se effettivamente nell’uso di tutti i giorni, l’iPad Pro potesse rendersi sostituto di un Mac. A livello potenziale questa cosa non è poi troppo lontana dalla verità ossia gli utenti possono davvero utilizzare il nuovo iPad per montare video, lavorare su documenti anche pesanti e fare qualsiasi tipo di operazione.

Per alcuni utenti però la tastiera di Apple non è piaciuta completamente anche se molto migliorata nei materiali ma soprattutto nella disposizione dei tasti e con un trackpad più grande e migliore nell’uso di tutti i giorni. Ecco allora che in aiuto degli utenti che vorrebbero qualcosa di più completo ci ha pensato Logitech che con la sua Combo Touch permette di avere non solo una protezione completa di iPad Pro proprio come custodia ma anche la combinazione di una tastiera efficiente retroilluminata e di un trackpad capace di rendere più semplice il lavoro in mobilità rispetto all’uso del dito a schermo.

La Logitech Combo Touch dunque non è altro che una vera tastiera completa per iPad Pro che si collega al tablet tramite lo Smart Connector presente sulla cornice del tablet e non solo perché integra un trackpad oltre a rendersi completamente protettiva nei confronti del device. Non richiede configurazione ma nemmeno ricarica perché si alimenta direttamente dall’iPad.

E il suo costo è senza dubbio il pezzo forte. Sì, perché in questo caso la Logitech Combo Touch costa esattamente 259€ per la versione da 11 pollici come quella che abbiamo provato e 299€ per la versione da 13 pollici. Questo significa un centinaio di euro in meno del prezzo che si pagherebbe la Smart Keyboard di Apple e che vedremo possiede alcune caratteristiche che la rendono migliore ma in alcune le limitazioni rendono invece la soluzione di Logitech decisamente un passo più avanti.

DESIGN: materiali top e protezione totale

Com’è fatta la Logitech Combo Touch? Innanzitutto sappiate che la custodia è realizzata da Logitech in modo da rendersi un guscio protettivo completo con una aletta per regolare tranquillamente l’inclinazione dello schermo e con la possibilità anche di usare il tablet mediante lo schermo oltre ad un trackpad più ampio.

A livello di materiali sappiate che possiede, a differenza di quella Apple, un materiale studiato appositamente da Logitech per renderlo non solo premium ma anche realizzato con materiale sostenibile di alta qualità capace di abbinarsi perfettamente al design dell’iPad Pro. Possiede una base in alluminio realizzata a basse emissioni di carbonio mentre per il resto possiede del tessuto morbido al tatto di nuova concezione.

Come detto è una custodia completa e questo significa che l’iPad Pro verrà completamente rivestito dalla Combo Touch in modo da renderlo protetto in ogni sua parte da vistose cornici in policarbonato rigido. Per chi è assillato dalla protezione del corpo in alluminio dell’iPad è palese che la Combo Touch non può che rendersi utile contro i graffi delle cornici, della scocca posteriore ma anche dello schermo. Sì, perché in questo caso la cornice della custodia tenderà a creare un piccolo bordo in rilievo e questo dunque potrà evitare graffi sullo schermo oltre che a evitare rotture, per quanto possibile, durante eventuali cadute.

Chiaramente Logitech ha ben pensato di non impedire agli utenti di utilizzare l’iPad Pro in totale libertà. Ecco che i pulsanti del volume sono protetti sì ma anche perfettamente funzionanti così come anche il pulsante di accensione. In questo caso, così come la porta USB-C, anche gli altoparlanti vengono lasciati liberi dalla cornice della cover per l’uso con il dito. Non solo perché anche il lato lungo dove solitamente viene posizionata la Apple Pencil per la ricarica o per il trasporto, risulta completamente libero dalla cover Combo Touch in modo da permettere al magnete di catturare come dovrebbe la penna capacitiva per il trasporto. Peccato forse per l’assenza di una qualche tipo di asola magnetica che permetteva di posizionare la penna in modo da non farla mai cadere dalla custodia per un trasporto ancora più movimentato.

Ciò che ci piace molto della Logitech Combo Touch è senza dubbio la presenza di una piccola aletta che nella parte posteriore garantisce di funzionare come supporto al tablet regolando in modo libero l’inclinazione. È una soluzione che conosciamo bene perché inventata da Microsoft con il suo Surface e qui riprodotta con la custodia dell’iPad Pro. Una volta aperta, l’aletta, garantisce all’utente di posizionare l’iPad nel modo migliore con una doppia funzionalità che è quella di permettere regolazioni ottimali per la visione di contenuti o per il lavoro ma anche una stabilità che non si ottiene allo stesso modo con la Smart Keyboard di Apple. Poggiando la cover su di una superficie, l’iPad Pro non si muove e non traballa non limitando i movimenti e soprattutto rendendo più ampio l’angolo di inclinazione dello schermo.

Da sottolineare però che la soluzione di Apple è sicuramente più congeniale nell’uso estremo in mobilità ad esempio con l’iPad Pro sulle gambe. Sì, perché in questo caso lo spazio necessario per aprire l’aletta è abbastanza ampio e dunque in situazioni di spazio ristretto potrebbe non essere davvero comoda come invece lo è la soluzione di Apple.

La Logitech Combo Touch possiede la tastiera con trackpad che può venire staccata completamente dalla cover. Una soluzione che potrebbe rendere utile questa soluzione per un utente che vuole usare l’iPad Pro in completa libertà. Sì, perché in questo caso la tastiera potrà venire messa da parte e dunque in caso di uso dell’iPad in mano basterà separare le due parti senza necessariamente ruotare la tastiera a 360 gradi come lo si fa con alcune cover a libro.

A livello di peso e dimensioni sappiate che la Combo Touch di Logitech pesa poco più di 600 grammi e questo significa comunque appesantire l’iPad Pro che ricordiamo è una delle soluzioni più leggere tra i tablet dell’azienda di Cupertino. Di fatto però l’avere una tastiera retroilluminata con trackpad incorporato non può che rendere inevitabile soprassedere al peso che in sostanza si avvicinerebbe ad un MacBook superando il chilo totale. Anche lo spessore chiaramente aumenta: con la Combo Touch infatti parliamo di 1,6 centimetri totali che però permettono di rendere quasi totalmente inattaccabile l’iPad Pro in caso di cadute.

La Combo Touch non richiede alimentazione esterna perché la cover si alimenta direttamente con la batteria dell’iPad Pro. In questo caso per l’alimentazione, Logitech, ha ben pensato di sfruttare lo Smart Connector, ossia il connettore magnetico posto sul retro di un iPad Pro e che garantisce una migliore prestazione, ottimizzazione dei consumi ma anche stabilità di connessione. Non solo perché in questo modo non c’è bisogno di realizzare alcun tipo di configurazione visto che l’iPad potrà gestire la cover in modo del tutto automatico una volta inserita.

Chiaramente l’uso maggiore che se ne fa della Logitech Combo Touch è quello della tastiera e del trackpad. I tasti della tastiera sono ben distanziati (parliamo di 2mm), sono retroilluminati ad intensità regolabile e posseggono un’escursione pari a 1mm. In questo caso ci piace che Logitech abbia cercato di portare tutta la sua esperienza nel mondo delle tastiere anche in questa Combo Touch. Sì, perché la tastiera è dotato di una fila completa di tasti di scelta rapida per iPadOS, grazie ai quali sarà possibile accedere con un solo tocco alle funzioni più comuni, tra cui i controlli del volume e multimediali, i livelli di luminosità e altro ancora. Quali sono questi tasti? Nello specifico c’è il tasto per tornare alla schermata iniziale, quello per regolare la luminosità dello schermo, per mostrare o nascondere la tastiera virtuale a schermo, quello per visualizzare il campo di ricerca di iPadOS e ancora quello per regolare la luminosità dei tasti, i controlli multimediali e ancora il controllo del volume e il tasto di blocca schermo dell’iPad.

Per quanto riguarda invece il trackpad è ampio e comodo nell’uso. Le sue dimensioni sono leggermente più grandi di quelle della Magic Keyboard di Apple e questo in alcune situazioni potrebbe risultare comodo soprattutto per il fatto che potremo effettuare qualsiasi tipo di gesture tipiche dei sistemi Apple.

USABILITA': unica nel suo genere

Tante poi le modalità di utilizzo della Combo Touch di Logitech: una prima e più classica modalità 'digitazione' che garantisce di poggiare su di una superficie l’iPad e di utilizzare la tastiera in modo comodo e preciso. Quindi una modalità ‘Visualizzazione’ che permette di ripiegare la tastiera per renderla come supporto per vedere contenuti multimediali senza l’ingombro però della tastiera stessa. E ancora la modalità ‘Disegno’ con un’angolazione estremamente ridotta dell’aletta e conseguentemente dello schermo perfetta per disegnare o prendere appunti con la Apple Pencil. Infine la modalità 'lettura' con la tastiera staccata per permettere l’uso in mano del tablet.

Nell’uso di tutti i giorni abbiamo trovato la Logitech Combo Touch comoda ed estremamente funzionale. La cover è resistente visto che si parla di materiali militari. Protegge l’iPad Pro in qualsiasi tipo di situazione e questo permette all’utente di non preoccuparsi più dei graffi o delle involontarie cadute del tablet. La tastiera è sicuramente comoda e funzionale. Non appena si prende confidenza con la dimensione della stessa e con il posizionamento dei tasti, si può scrivere con facilità e velocità praticamente identiche a quelle di un laptop. Buono lo spazio per poggiare i polsi e soprattutto la sensazione del tasto con le dita è davvero ottima. Sì, perché l’escursione del tasto è morbida il giusto con un ritorno dello stesso veloce ma piacevole. Oltretutto la loro dimensione è equilibrata per non incorrere in errori di battitura. Quello che riteniamo molto utile e in qualche modo un vantaggio nell’uso della Combo Touch riguarda i tasti funzione che solo con l’ultima versione della Magic Keyboard di Apple sono stati inseriti anche se non tanti quanti quelli qui della Logitech e che nell’uso di tutti giorni potrebbero tornare utili.

CONCLUSIONI

Logitech Combo Touch è insomma una cover tuttofare che permette non solo di proteggere in modo importante l’iPad Pro dalle cadute ma anche renderlo più funzionale di quanto non potrebbe esserlo senza. La Magic Keyboard di Apple chiaramente ha un po’ più stile, possiede materiali più accattivanti, possiede una porta USB-C per la ricarica di un device e garantisce più stabilità soprattutto in caso di utilizzo sulle gambe.

Logitech Combo Touch ci piace però perché rende particolare il design dell’iPad Pro grazie ad un retro in materiale premium in alluminio a basse emissioni. Non solo perché ci sentiamo di consigliarla per la protezione che può dare al tablet visto che lo contorna completamente anche sulle cornici con materiale gommoso resistente. E non solo perché in molti potrebbero preferire l’aletta al posteriore piuttosto che la soluzione di Apple che un po’ limita l’inclinazione del tablet e dunque dello schermo.

Infine il vantaggio di avere una tastiera leggermente più grande e dunque più comode le gesture simili a quelle che vengono proposte su di un Mac. E ancora la presenza di una riga di ben 14 tasti funzione tra i quali i più preziosi: il tasto Home e quelli per il controllo del contenuti multimediali. Basti pensare al momento in cui lavorando si vuole alzare o abbassare il volume della musica e grazie ai tasti multimediali lo si può fare senza abbandonare la schermata dell’app in uso.

Il suo prezzo? Logitech Combo Touch è disponibile in versioni specifiche per i vari iPad e in questo caso questa versione per iPad Pro di ultima generazione ha un prezzo a partire da 259 euro che dunque risulta più che equilibrato per la qualità dei materiali utilizzati, per le funzionalità che possiede e per l’idea di design sicuramente vincente.