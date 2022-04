MSI Spatium M480 Play, un nuovo SSD ad alte prestazioni per PS5

Seguendo un po' tutte le altre realtà del mondo dell'archiviazione, anche MSI ha deciso di ampliare la propria gamma di SSD M.2 con un prodotto espressamente dedicato alla PlayStation 5. La console di Sony ha infatti uno slot M.2 per espandere lo storage interno, il quale è ufficialmente pari a 825 GB, di cui 664 GB sono a disposizione degli utenti e il resto è riservato al sistema operativo. Basta scaricare e installare 5 o 6 giochi che lo spazio si esaurisce.

MSI Spatium M480 Play arriva così in soccorso dei giocatori più accaniti che amano spaziare su più titoli. Si tratta di un SSD M.2 con interfaccia PCI Express 4.0 x4 e memoria 3D NAND ad alta velocità per raggiungere prestazioni fino a 7000 MB/s in lettura sequenziale, ben superiori ai 5500 MB/s richiesti da Sony. MSI, inoltre, indica un dato di 6800 MB/s in scrittura sequenziale.

Su Spatium M480 Play osserviamo inoltre un dissipatore di calore in alluminio progettato per adattarsi alle dimensioni del vano presente su PlayStation 5 e raffreddare al meglio i componenti a bordo dell'unità in modo da non indurli al throttling termico, deleterio per le prestazioni.

MSI propone l'SSD in quattro capacità da 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB ma al momento non ne ha indicato i prezzi per l'Italia. Spatium M480 Play supporta una gamma completa di funzioni di correzione degli errori di dati, tra cui LPDC ECC e E2E Data Protection, fornendo una resistenza TBW (Terabyte scritti) elevata accompagnata da 5 anni di garanzia.