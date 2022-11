The Callisto Protocol e Dead Island 2 nel nuovo bundle AMD Radeon RX 6000

AMD ha presentato il nuovo Raise the Game Bundle, un pacchetto di giochi in omaggio per tutti gli utenti che acquisteranno schede video selezionate della gamma Radeon 6000. La nuova proposta include due titoli in uscita nei prossimi mesi: The Callisto Protocol e Dead Island 2 per gli acquisti effettuati tra l'8 novembre 2022 e il 4 febbraio 2023.

Si tratta, naturalmente, di due produzioni che integrano la nuova tecnologia di upscaling offerta da AMD, FSR, nella versione 1.0 o 2.0. Una tecnologia che ha ottenuto un'accoglienza entusiastica da parte degli sviluppatori grazie non solo alle sue capacità in termini di performance, ma anche per la compatibilità con le GPU concorrenti di NVIDIA e Intel.

In particolare, AMD è partner tecnico di The Callisto Protocol e ha mostrato i progressi raggiunti insieme al team di sviluppo durante la presentazione delle nuove GPU RDNA 3 della serie Radeon RX 7000. Il gioco, in arrivo il 2 dicembre, rappresenta uno dei survival horror più attesi dell'anno ed è ambientato appunto su Callisto, una delle lune di Giove.

Dead Island 2, invece, rappresenta il discusso e travagliato seguito di Dead Island, un altro survival horror in prima persona che finalmente dovrebbe approdare su console e PC a partire dal 3 febbraio 2023. In questo caso sarà possibile affrontare l'avventura anche con gli amici attraverso la modalità cooperativa.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina di AMD dedicata al nuovo bundle.