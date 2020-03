Nuovi mondi Minecraft dai top Creator: ecco come il Ray Tracing li migliora

Gli screenshot mostrano i mondi creati da Razzleberries, BlockWorks e GeminiTay. Si tratta di alcuni dei creator che sono stati selezionati grazie alla loro immaginazione e al loro curriculum di importanti contributi nella comunità Minecraft. NVIDIA ha anche rilasciato una serie di strumenti e guide che i giocatori di Minecraft possono utilizzare per migliorare le loro creazioni con Ray Tracing, Path Tracing e altro.

Originariamente previsti per lanella Silicon Valley (evento annualmente organizzato da NVIDIA, ma quest'anno trasformato in evento digitale per via dell'emergenza Coronavirus), i contenuti includono una presentazione e una guida che approfondisce i dettagli che stanno dietro al path tracing di Minecraft cone lee il modo in cui lavorano insieme. Comprende un

Un mondo Java di Minecraft convertito in Minecraft Bedrock Edition, ora pronto per essere migliorato con texture PBR e Ray Tracing

I mondi includono:

Temples e Totems RTX di Razzleberries - Un mondo di avventure che concentra l’attenzione dei giocatori sull'esplorazione e il completamento di sfide in templi misteriosi. Ogni tempio mette in mostra l'emissività per pixel e le ombre in tempo reale, e sfrutta l'illuminazione globale per creare un'esperienza coinvolgente per i giocatori.

Imagination Island RTX di BlockWorks - Un parco a tema completamente esplorabile, pieno di Easter egg, che ospita quattro terre distinte, ognuna dedicata a un elemento di ray-tracing in tempo reale. In questa scena vediamo il visitatore al centro del parco, evidenziato dai raggi crepuscolari che filtrano in tempo reale attraverso le finestre, che brillano sul pavimento.

Crystal Palace RTX di GeminiTay - Una mappa di sopravvivenza con un tema fantasioso e bizzarro che presenta un castello costruito con maestria. Ombre tratteggiate dai raggi e bellissime atmosfere creano realismo in questo mondo costruito in scala 1:1.

Per convertire i mondi Java in mondi RTX, NVIDIA ha collaborato con i creatori di Minecraft per creare una guida delle best practice non ufficiali per convertire i mondi creati dai giocatori in Bedrock Windows 10 Edition, che è la base per il prossimo Minecraft con RTX.

I team di NVIDIA hanno lavorato con Microsoft alla creazione di mondi completamente tracciati, con riflessi, ombre, illuminazione globale e altri effetti di illuminazione realistici che interagiscono naturalmente con le texture fisiche applicate ai blocchi di Minecraft. Queste texture PBR permettono di ottenere emissori per pixel ed effetti volumetrici, insieme agli effetti path traced.

