GeForce RTX 4090 AERO OC 24G è la nuova scheda di Gigabyte che guarda ai creator

Gigabyte ha annunciato l'arrivo sul mercato della GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, un nuovo modello basato sul progetto dell'attuale top di gamma di casa NVIDIA. Nell'idea della società taiwanese, questa scheda strizza l'occhio al mondo dei creator grazie alla colorazione argento-bianco differente da quella nera tradizionale, pensata più per i gamer. Inoltre, è pensata per essere abbinata alle motherboard della serie AERO per chi desidera realizzare build pulite e sobrie.

Per il resto, la scheda è dotata del tradizionale dissipatore WindForce con tre ventole che girano in senso opposto (le due laterali in senso antiorario e quella centrale in senso orario) dotate di un nano lubrificante al grafene che, secondo la società, estende la loro durata di vita di 2,1 volte.

"Forniscono una durata di vita di vita quasi del tutto simile alla tecnologia a doppio cuscinetto a sfera garantendo un funzionamento silenzioso", recita una nota stampa. Non manca il dual BIOS con un profilo Silent per avere una maggiore silenziosità qualora la si desideri.

Un altro elemento su cui Gigabyte pone l'attenzione è il logo sulla parte laterale della scheda, "fatto di un materiale speciale che può mostrare diversi motivi arcobaleno da differenti angolazioni. Il logo ha un effetto di illuminazione RGB integrato che può essere personalizzato tramite il software Gigabyte Control Center". La casa taiwanese ha anche aggiornato il backplate metallico.

La GeForce RTX 4090 AERO OC 24G si affianca alla GeForce RTX 4080 16GB AERO OC e alla GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G, ed è accompagnata da una garanzia di 4 anni (a patto di registrarsi online entro 30 giorni dall'acquisto). In termini di specifiche, l'unica differenza con una RTX 4090 standard è il Boost Clock a 2535 MHz (rispetto ai 2520 MHz di riferimento).