EVGA RTX 3090 fritte da New World, scoperta la causa: tutta colpa di una cattiva saldatura

Un caso ha "infiammato", letteralmente, l'estate di alcuni appassionati che si erano dilettati con la Closed Beta di New World, sviluppato da Amazon Games, e avevano visto la loro GeForce RTX 3090 prodotta da EVGA friggersi, smettendo di funzionare. In realtà circolarono report secondo cui anche i modelli di altri produttori, persino delle Radeon, andassero in fumo riproducendo il nuovo MMORPG, ma non sono mai stati verificati.

Finora non era stata ancora fatta chiarezza sullo spiacevole avvenimento e, in un ping pong di responsabilità, la colpa era rimbalzata sul titolo (peraltro poi aggiornato), sulle impostazioni dei driver e sulla fattura della scheda video. Finalmente, abbiamo una risposta risolutiva: la colpa è della scheda video, afflitta da un problema produttivo. A parlarne è stata la stessa EVGA a PCWorld.

L'analisi delle RTX 3090 fritte dopo la sessione di gioco con New World ha fatto emergere "un raro problema della saldatura" limitato a un piccolo insieme di schede. L'azienda statunitense ha spiegato di aver ricevuto circa due dozzine di GeForce RTX 3090 morte e ha subito notato come le schede fossero state tutte realizzate nel 2020, probabilmente poco prima o dopo il debutto della RTX 3090: facevano quindi parte della produzione iniziale.

L'analisi ai raggi-X ha dimostrato un lavoro di saldatura di scarsa qualità nell'area attorno alla circuiteria dei MOSFET, cruciale per la corretta alimentazione della scheda video, specie sotto carico, anche se il problema sembrava emergere navigando il menu di gioco o caricando il titolo. Effettivamente lì un potenziale problema poteva esserci, tanto che Amazon Games rispose aggiungendo un limitatore del frame rate nel menu con una patch. Senza il limitatore, il menu della Closed Beta veniva riprodotto a 800 fps.

"È come guidare un'auto a tutto gas in salita e mettere accidentalmente l'auto in folle. Se non sollevi il piede, il motore lavora ai massimi giri", scrive PCWorld cercando un'analogia tra il problema e la vita reale.

Vi è da aggiungere che EVGA ha dichiarato che il problema ha interessato solo le GeForce RTX 3090 e non altri modelli, inoltre l'azienda ha spedito immediatamente ai giocatori delle schede sostitutive in attesa dell'analisi del prodotto non più funzionante. EVGA non ha comunicato l'esatto numero di RTX 3090 che potrebbero avere il problema della scarsa saldatura, ma ha parlato genericamente di un numero "significativamente inferiore all'1% del totale", riporta PCWorld.

La scoperta dei problemi di saldatura spazza via altre teorie, come quelle legate a un problema nel sistema di raffreddamento e più precisamente al controller delle ventole. "Non è in nessun modo correlato al controller della ventola", ha detto il portavoce di EVGA. Si era infatti speculato sul fatto che il monitoraggio delle temperature non tenesse il passo dei cambiamenti di carico, causando dei vuoti nella risposta da parte del dissipatore e portando a picchi di temperatura "mortali" per le RTX 3090.

EVGA ha analizzato anche quella possibilità, scartandola. "Effettivamente potrebbe sembrare che il microcontroller del controller della ventola non funzioni sotto le oscillazioni estreme di New World, ma il problema è correlato al rumore sul bus i2c, che porta i tool di monitoraggio di terze parti come HWInfo e GPU-Z a segnalare erroneamente il rumore come un malfunzionamento del controller della ventola. EVGA Precision X1 elimina il rumore e lo segnala correttamente", scrive PCWorld. EVGA ha comunque aggiornato il microcontroller affinché il suo funzionamento venga visto correttamente anche dai tool di terze parti. Per ottenere l'ultimo aggiornamento del microcontroller bisogna scaricare l'ultima versione di EVGA Precision X1.