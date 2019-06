Raspberry Pi 4 ufficiale a 35 dollari! Con quattro core Cortex-A72 riesce a gestire il 4K

Raspberry Pi Foundation ha appena annunciato Raspberry Pi 4, la nuova iterazione del sistema pensato per gli amanti del fai-da-te e per progetti embedded. La nuova versione si aggiorna con un nuovo processore: dal quad-core Cortex-A53 del Pi 3 si passa a un aggiornato quad-core Cortex-A72, nello specifico un Broadcom BCM2711. Il tutto mantenendo il prezzo di listino storico di sempre: 35 dollari nei canali tradizionali.

Il nuovo Raspberry Pi 4 continua la tradizione dell'azienda e punta ad essere un sistema performante e versatile, il tutto al giusto costo. Può essere utilizzato anche come desktop pienamente operativo, anche se le sue prestazioni non possono rivaleggiare con quelle di sistemi tradizionali, ed è pensato nello specifico per applicazioni embedded con un occhio di riguardo al mondo della Internet of Things (IoT) o anche come media server.

La nuova versione ha infatti due porte micro-HDMI che possono gestire un display 4K a 60 fps o due display 4K a 30 fps. Abbiamo inoltre una porta Gigabit Ethernet per la connettività via cavo, due porte USB 3.0 e due porte USB 2.0, in entrambi i casi full-size (Type-A). Del nuovo modello sono state presentate tre varianti: il modello base ha 1 GB di RAM e viene proposto a 35 dollari, mentre gli altri costano 45 e 55 dollari e hanno 2 e 4GB di RAM.

Specifiche tecniche Raspberry Pi 4

CPU : 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 CPU

: 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 CPU GPU : VideoCore VI con supporto a OpenGL ES 3.x

: VideoCore VI con supporto a OpenGL ES 3.x RAM : 1GB, 2GB, o 4GB LPDDR4

: 1GB, 2GB, o 4GB LPDDR4 Supporto al dual-monitor con risoluzione fino a 4K

con risoluzione fino a 4K Decoding hardware di video HEVC @ 4Kp60

Connettività : Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 ports, header GPIO da 40-pin

: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 ports, header GPIO da 40-pin Compatibilità completa con i prodotti Raspberry Pi meno recenti

Raspberry Pi Foundation offre anche un kit comprensivo di tutte le periferiche e le componenti necessarie per utilizzare il sistema come se fosse un desktop, ad eccezione del display. Nel kit, dal costo di 120 dollari, troviamo un mouse, una tastiera, una scheda di memoria SD, un alimentatore, tutti i cavi necessari, e anche un piccolo case per la scheda logica. La sola scheda può essere inoltre accompagnata all'acquisto da una SD con già installato il software necessario per il corretto funzionamento in qualità di sistema desktop. Non manca inoltre l'header GPIO da 40-pin, necessario per realizzare progetti DIY di ogni tipo.

Stando agli annunci dell'azienda la produzione della nuova variante appena commercializzata verrà continuata fino al mese di Gennaio del 2026.