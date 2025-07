Morto Felix Baumgartner, eroe del Red Bull Stratos: infranse il muro del suono in caduta libera

Felix Baumgartner, celebre base jumper e paracadutista austriaco, è morto a 56 anni in un incidente con un parapendio a motore a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Celebre per il salto dalla stratosfera del 2012, fu il primo uomo a superare il muro del suono in caduta libera. Indagini in corso.

È morto a 56 anni Felix Baumgartner, leggenda del base jumping e protagonista del celebre salto dalla stratosfera che nel 2012 lo rese il primo uomo a infrangere il muro del suono senza l'ausilio di un veicolo.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 17 luglio a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. L'atleta austriaco stava sorvolando la costa a bordo di un parapendio a motore quando ha perso il controllo del velivolo, precipitando sul bordo di una piscina all'interno di una struttura ricettiva. Nell'impatto è rimasta ferita anche una giovane animatrice, trasportata in ospedale in condizioni non gravi.

Secondo una prima ricostruzione, Baumgartner sarebbe stato colto da un malore mentre era in volo, probabilmente un arresto cardiaco che non gli ha lasciato il tempo di reagire. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area e sequestrato il parapendio. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell'incidente, non escludendo un guasto tecnico.

Baumgartner alloggiava nella zona insieme alla moglie, accorsa sul luogo della tragedia subito dopo lo schianto.

Felix Baumgartner era noto a livello mondiale per le sue imprese estreme. Dopo aver iniziato nel paracadutismo sportivo a soli 16 anni, aveva militato nelle squadre acrobatiche dell'esercito austriaco, per poi dedicarsi al base jumping, disciplina in cui era diventato una vera e propria icona.

La sua impresa più celebre risale al 14 ottobre 2012: il progetto Red Bull Stratos lo aveva portato a lanciarsi dalla stratosfera, a un'altitudine di 38.969 metri, con una tuta pressurizzata simile a quella degli astronauti. Durante la caduta libera, durata circa 4 minuti e mezzo, aveva raggiunto la velocità massima di 1.342,8 km/h, superando il muro del suono e stabilendo tre record mondiali: altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, lancio da maggiore altitudine e velocità più elevata in caduta libera.

"Alcune volte devi salire molto in alto per capire quanto sei piccolo" - Felix Baumgartner

Baumgartner aveva già compiuto imprese eccezionali anche prima di quel volo: il lancio dalle Petronas Towers di Kuala Lumpur, quello dalla mano del Cristo Redentore a Rio de Janeiro e la traversata del Canale della Manica nel 2003 con un'ala in fibra di carbonio. Dopo il salto dalla stratosfera, aveva scelto di ritirarsi dalle sfide più estreme, continuando comunque a praticare il volo sportivo.

Un finale tragico per un uomo che aveva spinto i confini del possibile, trasformando ogni salto in un contributo alla ricerca scientifica, all'ingegneria aeronautica e al superamento dei limiti umani.