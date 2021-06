Windows 11: anche Steam nel nuovo Microsoft Store?

Oltre all'integrazione dell'Amazon App Store nel nuovo Microsoft Store, Windows 11 porterà in dote moltissime novità per quanto riguarda l'app store di casa Redmond. Consentirà, innanzitutto, agli sviluppatori di accedere al 100% delle entrate del loro software, anche nel caso di utilizzo di piattaforme di pagamento di terze parti. Questo vuol dire che teoricamente potremo vedere anche Steam ed Epic Games Store nel nuovo Microsoft Store.

Steam ed Epic Games Store nel nuovo Microsoft Store?

"Windows ospita già questi store in vari modi, ma se potremo integrarli anche nel nuovo Microsoft Store, saremo ancora più contenti", ha affermato Panos Panay, responsabile della divisione Windows e device di Microsoft, in un'intervista a The Verge. “Di sicuro, questo equivarrebbe a dire che altri sono interessati a essere sul nostro store, e sono i benvenuti. Stiamo sviluppando alcune politiche particolarmente aggressive proprio per incoraggiarli ad aggregarsi".

Microsoft vuole strutturare uno store veramente aperto, in cui gli utenti possano ritrovare qualsiasi app, a partire dalle più importanti. Come noto, soprattutto Steam è un punto di riferimento per i giocatori, che sono tra i principali scaricatori di applicazioni. Allo stesso tempo, però, la concessione del 100% delle entrate agli sviluppatori vale per qualsiasi tipo di applicazione, ad esclusione proprio dei videogiochi.

Rappresenta un'esclusione molto importante, che arriva poche settimane dopo l'annuncio di Microsoft sulla riduzione delle royalties maturate dai giochi venduti tramite il proprio store dal 30 al 12% a partire dall'1 agosto. I videogiochi sono le app più scaricate e remunerative di uno store.

Una maggiore integrazione degli store esterni renderebbe più facile l'installazione delle corrispondenti app, mentre adesso gli utenti devono cercare sulla rete gli eseguibili di installazione e procedere esternamente rispetto al Microsoft Store. Il nuovo approccio potenzialmente può portare a una situazione "win-win" sia per Microsoft sia per i gestori degli store e anche per gli utenti finali.

L'annuncio di Windows 11 nella giornata di ieri ha catalizzato le attenzioni degli addetti del settore e degli appassionati. Il rilascio nel prossimo novembre del nuovo sistema operativo ha, infatti, il potenziale per cambiare un bel po' di cose nel mondo della tecnologia.