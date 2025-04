Microsoft compie 50 anni: mezzo secolo di evoluzione tecnologica

Il 4 aprile 2025 rappresenta un traguardo epocale per il colosso di Redmond: 50 anni di storia che hanno plasmato l'industria informatica globale. Dall'Altair BASIC a Windows, passando per Office e Xbox, Microsoft ha costantemente ridefinito il panorama tecnologico, e oggi è in prima linea nel settore dell'intelligenza artificiale.

Il 4 aprile 1975, due giovani appassionati di informatica, Bill Gates e Paul Allen, hanno fondato una piccola azienda chiamata Micro-Soft. Mezzo secolo dopo, quella stessa realtà è diventata un gigante tecnologico che ha partecipato attivamente senza sosta alla rivoluzione informatica, contribuendo a plasmare il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e interagiamo con la tecnologia. Microsoft celebra oggi il suo 50° anniversario.

L'avventura di Microsoft ha avuto inizio con lo sviluppo di Altair BASIC, un interprete per il linguaggio di programmazione BASIC destinato a uno dei primi personal computer: l'Altair 8800. Questa mossa ha posto le basi per quella che sarebbe diventata una delle aziende di maggior successo nel settore tecnologico. La vera svolta è arrivata nel 1980, quando Microsoft ha stretto un accordo con IBM per fornire il sistema operativo per il suo primo PC. Il suo nome era MS-DOS, un OS che ha dominato il mercato dei PC compatibili IBM durante gli anni '80.

Microsoft e la democratizzazione dell'informatica dopo 50 anni dalla nascita

Nel 1985, Microsoft ha introdotto la prima versione di Windows, un OS con interfaccia grafica che si sovrapponeva a MS-DOS. Tuttavia, è stato con il lancio di Windows 95 che l'azienda ha rivoluzionato veramente l'esperienza utente dei personal computer, grazie all'implementazione di elementi che rappresentano ancora oggi le basi dei sistemi operativi Microsoft moderni, come il desktop, Esplora file, l'area Documenti e il Cestino.

Parallelamente allo sviluppo di Windows, Microsoft lavorava su una suite di applicazioni per la produttività che sarebbe diventata Microsoft Office. Lanciata inizialmente per Mac nel 1989, Office si è rapidamente affermata come la suite di produttività dominante su Windows. Oggi, Office è utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, sia su desktop che attraverso applicazioni web, consolidando la posizione di Microsoft come una delle aziende tecnologiche di maggior valore al mondo.

Il successo di Windows e Office ha permesso a Microsoft di espandersi in nuovi settori. Nel 2001, l'azienda ha fatto il suo ingresso nel mercato delle console di gioco con Xbox, sfidando i giganti del settore come Sony e Nintendo. Nel 2008, Microsoft si è lanciata nel cloud computing con Azure, anticipando una tendenza che avrebbe rivoluzionato l'infrastruttura IT globale. L'anno successivo, l'azienda è entrata nel mercato dei motori di ricerca con Bing, cercando di sfidare - qui senza troppo successo - il dominio di Google.

Con la linea Surface, lanciata nel 2012, l'azienda ha lasciato il segno anche nel mercato dell'hardware: i dispositivi della famiglia sono diventati presto un punto di riferimento del mercato 2-in-1 e non solo, fungendo inoltre da vetrina per le potenzialità di Windows e Office. Oggi Microsoft è proiettata per affrontare le opportunità dell'era dell'intelligenza artificiale. L'azienda sta investendo massicciamente in tecnologie del settore, con l'obiettivo di integrare funzionalità AI in tutti i suoi prodotti e servizi dove Copilot rappresenta solo l'inizio della nuova fase dell'azienda.

Per celebrare il compleanno, l'azienda ha preparato un portale in cui è possibile approfondire la sua storia ed evoluzione. Il 50° anniversario di Microsoft non è solo una celebrazione di un'azienda, ma un momento per riflettere su come la tecnologia abbia plasmato le nostre vite negli ultimi cinque decenni e su come continuerà a farlo in futuro. Mentre Microsoft si prepara per i prossimi 50 anni, insomma, una cosa sembra molto probabile: il suo impatto sul mondo della tecnologia e sulla società in generale continuerà a essere ben radicato.