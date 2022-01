SysJoker è il malware multipiattaforma mai visto prima: attenzione a Windows, macOS e Linux

La società di sicurezza Intezer ha individuato un malware-backdoor mai visto prima d'ora e realizzato completamente ex-novo per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux e che fino ad ora non è mai stato rilevato da alcun motore di scansione di malware.

Battezzato SysJoker, il nuovo malware è stato individuato sul server web Linux di una "leading educational istitution". Approfondendo quanto individuato i ricercatori hanno trovato versioni di SysJoker sia per Windows, sia per macOS e sospettano che il malware multi-piattaforma sia in circolazione dalla metà del 2021.

Si tratta di una scoperta abbastanza significativa per una serie di motivi. Anzitutto il malware è multipiattaforma, evenienza abbastanza rara poiché la maggior parte dei malware vengono scritti con uno specifico sistema operativo in mente. In secondo luogo, non per importanza, si tratta di un malware realizzato ex-novo e che fa uso di quattro server C&C separati, il che sta a significare che la mano dietro lo sviluppo di SysJoker è verosimilmente un attore di minaccia avanzato e che può contare su sostanziali risorse. E resta insolito il fatto che un malware Linux sconosciuto venga individuato in un attacco nel mondo reale.

Intezer ha condotto un'analisi della versione Windows, mentre Patrick Wardle, noto ricercatore di sicurezza, ha analizzato la versione per macOS. Entrambi hanno rilevato che SysJoker mette a disposizione avanzate funzionalità backdoor rendendolo in tutto e per tutto un RAT - Remote Access Tool. I file eseguibili per entrambe le versioni hanno suffisso .ts.

Nel caso di Windows il suffisso .ts potrebbe essere usato per far passare il malware come fosse un file di script. Intezer non è stata in grado di stabilire in maniera definitiva in che modo possa essere stato installato il malware. E' possibile, ma non certo, che sia stato installato tramite un pacchetto npm dannoso o utilizzando una falsa estensione per nascondere il programma di installazione. Ciò suggerirebbe che le infezioni rilevate non siano state frutto dello sfruttamento di una vulnerabilità, ma esito di un'azione di ingerneria sociale volta ad ingannare possibili utenti-bersaglio.

Wardle afferma che l'estensione .ts in ambiente macOS potrebbe essere usata per mascherare il malware da file video transport strea,. Il ricercatore ha inoltre scoperto che la versione macOS era firmata digitalmente, seppur con una firma ad hoc.

SysJoker è stato scritto in C++. La backdoor genera l'indirizzo del server di controllo andando a decodificare una stringa recuperata da un file di testo conservato su Google Drive. I ricercatori, durante la fase di analisi, hanno riscontrato che il server C&C è cambiato tre volte, ad indicazione dell'effettiva attività dell'attaccante nel monitorare le macchine infette.

A fronte delle organizzazioni prese di mira e del comportamento del malware, Intezer ritiene che SysJoker sia uno strumento utilizzato per scopi di spionaggio verso obiettivi specifici e "lateral movement" (cioè penetrazione e spostamento all'interno di una rete) con possibilità di persistenza e successivi attacchi ransomware.