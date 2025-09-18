L'industria farmaceutica americana si affida ai robot di Tesla: 'riducono il lavoro nero e favoriscono l'aumento dei salari'

Tesla ha ottenuto un ordine da 10 miliardi di dollari per la fornitura dei robot umanoidi Optimus 3+, destinati al settore farmaceutico. L'accordo, formalizzato attraverso una Lettera di Intenti con PharmAGRI Capital Partners, prevede l'impiego di fino a 10.000 unità in operazioni agricole, sintesi di principi attivi e produzione di medicinali da prescrizione.

L'intesa segna un passaggio rilevante per il futuro della robotica applicata all'industria farmaceutica. Secondo quanto dichiarato, i robot sono progettati per funzioni di controllo, conformità alle normative DEA e FDA, ed eliminazione delle mansioni ripetitive a basso salario. L'obiettivo dichiarato è favorire la transizione verso ruoli tecnici meglio retribuiti.

Contestualmente, Bright Green Corporation ha annunciato la fusione con PharmAGRI Capital Partners, operazione che segna la nascita di un nuovo polo farmaceutico con un modello produttivo "seed to syringe", ossia una filiera integrata interamente sviluppata negli Stati Uniti. La nuova realtà, che prenderà il controllo di Bright Green LLC, punterà alla costruzione di infrastrutture sovrane, alla robotica e alla creazione di occupazione qualificata, anche in linea con i requisiti del programma EB-5.

"Garantisce inoltre l'assenza di dipendenza dal lavoro nero, sostituendo ruoli storicamente sfruttati con robotica e programmi di riqualificazione che supportano l'occupazione e l'aumento dei salari. I robot sono progettati per soddisfare tutte le normative DEA e FDA e sono pronti per essere sottoposti all'audit 24 ore su 24, generando in modo indipendente report sull'inventario globale, incluse le procedure operative standard presso tutte le postazioni di lavoro".