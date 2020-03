Datacenter mai così efficienti, consumano l'1% dell'energia mondiale come nel 2010

Il cambiamento climatico e l'incidenza delle attività umane in questo processo sono un fatto conclamato. Tutto ha un impatto, anche cose in apparenza innocue come usare le app, navigare in Internet: da qualche parte c'è infatti un sistema che sta lavorando per servirvi già che volete. Per questo è importante che le aziende con enormi datacenter lavorino affinché siano il più efficienti possibili. Tra queste troviamo ovviamente Google.

Non solo Big G è il primo acquirente di energia rinnovabile al mondo in ambito aziendale, ma l'azienda sta anche introducendo azioni per "minimizzare la quantità di energia che usiamo". Un nuovo paper pubblicato su Science certifica gli sforzi della casa di Mountain View e degli altri leader dell'industria.

La ricerca evidenzia che i miglioramenti costanti di efficienza hanno mantenuto l'uso di energia quasi invariato nei datacenter mondiali negli ultimi otto anni, nonostante la domanda sul fronte del cloud computing sia letteralmente esplosa.

Lo studio mostra che a fronte di una quantità di calcoli svolta nei datacenter cresciuta di circa il 550% tra il 2010 e il 2018, l'energia consumata dai datacenter è salita solo del 6% nello stesso periodo. Gli autori dello studio hanno concluso che i miglioramenti sul fronte dell'efficienza energetica in questo settore hanno superato di gran lunga gli altri comparti economici.

Insomma, mentre i datacenter muovono ormai l'intera vita delle persone e delle aziende, impattano ancora per circa l'1% sul consumo di elettricità mondiale, mantenendo così la stessa proporzione del 2010. La ricerca ha inoltre riscontrato come i grandi datacenter sono di norma molto più efficienti energeticamente dei server di piccole dimensioni locali.

"Questo dimostra che una persona o un'azienda può immediatamente ridurre il consumo energetico associato ai loro calcoli semplicemente passando a una soluzione cloud. Il gap di efficienza tra soluzioni locali e cloud computing continuerà a crescere grazie all'evoluzione dell'industria dei datacenter".

Google, in un post sul proprio blog, ha spiegato alcune delle soluzioni che le consentono di potenziare i propri datacenter tenendo sotto controllo i consumi.

Tra queste troviamo l'uso di server ad alte prestazioni in tutti i datacenter (questo permette di completare i compiti più rapidamente e far tornare l'hardware in stato di inattività velocemente), la creazione di hardware specializzato come le TPU (Tensor Processing Unit) che spingono i suoi progressi nell'ambito del machine learning, e a partire dal 2014 l'uso del machine learning per "ottimizzare automaticamente il raffreddamento dei nostri datacenter". Altre accortezze sono l'installazione di controlli intelligenti per quanto concerne temperature, illuminazione e raffreddamento.

"Oggi, di media, un datacenter Google è il doppio più efficiente di un datacenter tipico. E rispetto a cinque anni ora forniamo sette volte più potenza di calcolo con la stessa quantità di energia", sottolinea l'azienda. Il controllo del sistema di raffreddamento sfruttando i consigli dell'intelligenza artificiale ha permesso infatti di risparmiare mediamente il 30% di energia.