Virgin Galactic SpaceShipTwo: i primi voli con clienti paganti nel 2021

Il primo volo con clienti paganti è quindi programmato nel primo trimestre 2021. Ma ovviamente prima di tutto bisognerà garantire la massima sicurezza delle operazioni. Secondo quanto riportato dalla società , l'interesse verso questo genere di operazioni sta crescendo e ci sono già 12 clienti che hanno fatto il deposito per garantirsi un posto (1000 dollari rimborsabili).

I test serviranno a confermare la sicurezza della struttura dopo i test effettuati questa primavera. Anche in questo caso, parte della colpa è da attribuire alla pandemia di COVID-19 che ne ha rallentato lo sviluppo. Inoltre, per garantire la sicurezza degli operatori, sono state imposte nuove norme.

Secondo quanto riportato, ci saranno almeno altri due voli ad alta quota con partenza dallo spazioporto del New Mexico prima che i clienti privati possano provare l'esperienza garantita da Virgin Galactic SpaceShipTwo .

