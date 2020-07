Virgin Galactic SpaceShipTwo: mostrati in video gli interni della navicella

Non solo SpaceX di Elon Musk, ma ci sono altre compagnie che stanno cercando di far diventare lo Spazio "materia da business". Non bisogna infatti dimenticare Blue Origin di Bezos e Virgin Galactic di un altro miliardario, Richard Branson.

Proprio quest'ultima ha rivelato in queste ore delle novità circa la sua navicella Virgin Galactic SpaceShipTwo che sta continuando il suo percorso di sviluppo. In un video si possono vedere gli interni, con sei posti per passeggeri, della navicella che porterà personaggi facoltosi molto più in alto di quanto si possa fare con un semplice volo di linea.

Gli interni della navicella di Richard Branson

Certo, Virgin Galactic SpaceShipTwo non è pensata per volare fino alla Luna, anzi, si tratterà di voli suborbitali, ma sarà comunque un'esperienza fuori dall'ordinario (e solo la possibilità di prenotare un posto sulla ISS potrebbe esserle superiore).

Come spiegato da Branson, l'idea alla base di questa avventura è quella di far volare persone "comuni" (senza addestramento da astronauti) in un viaggio unico. E intorno a questa idea è stata realizzata la navicella.

Gli interni sono stati realizzati in collaborazione con la società londinese Seymourpowell. Considerando che i passeggeri non dovranno comandare la navicella, avranno ampio spazio e non saranno rinchiusi in spazi claustrofobici come quelli della Soyuz.

I sedili di Virgin Galactic SpaceShipTwo saranno reclinabili per ridurre il malessere dei passeggeri durante le fasi di accelerazione e decelerazione. Inoltre permetteranno di far vedere un panorama unico attraverso dodici diversi oblò circolari. Inoltre sono stati utilizzati colori chiari per dare un senso arioso e ispirandosi ad acqua, sabbia e cielo.

Come si trattasse di un comune aereo passeggeri ci sarà uno schermo con le informazioni sul volo. Ma a differenza di quest'ultimo si potrà anche parlare con i piloti. Ci saranno poi 16 videocamere per riprendere l'avventura dei passeggeri.

Attualmente non ci sono ancora stati voli passeggeri (ma i test sono stati quasi completati). Nonostante tutto, già in 600 si sono prenotati per provare questa esperienza sborsando 250 mila dollari per il biglietto. Pur potendo sembrare molto, si tratta comunque di un'esperienza meno impegnativa e meno costosa rispetto a quella di viaggiare a bordo della ISS.