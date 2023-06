Virgin Galactic annuncia i partecipanti italiani alla prima missione commerciale

Circa una settimana fa avevamo scritto della prima missione commerciale di Virgin Galactic che dovrebbe portare a circa 80 km di quota un equipaggio composto da membri dell'Aeronautica Militare Italiana e del CNR. Lo scopo è realizzare alcuni esperimenti in microgravità senza dover arrivare fino alla Stazione Spaziale Internazionale o utilizzare altre tecnologie.

Ricordiamo che per convenzione internazionale lo Spazio inizia oltre i 100 km di quota (linea di Kármán) e quindi i voli della società del miliardario Richard Branson non sono considerati "voli spaziali" al di fuori degli Stati Uniti (dove aeronautica militare e FAA fissano questo limite proprio intorno agli 80 km). Nonostante tutto a causa del profilo della missione si riesce comunque a ricreare l'assenza di peso e si può lavorare per poco tempo in microgravità.

Virgin Galactic annuncia l'equipaggio italiano della missione commerciale

Secondo quanto riportato ufficialmente da Virgin Galactic il volo è previsto il 29 giugno. A bordo dello spazioplano ci saranno il Colonello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Medico dell’Aeronautica Militare Italiana e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del CNR.

Come scritto sopra, lo scopo sarà quello di eseguire 13 esperimenti scientifici dedicati alla termofluidodinamica, alla biomedicina e allo sviluppo di una nuova generazione di materiali. Sempre stando alle informazioni ufficiali, Villadei avrà il ruolo di comandante della missione denominata "Virtute 1" (per Virgin Galactic si chiamerà invece Galactic 01). Durante il volo indosserà una tuta con diversi biosensori e supervisionerà l'esecuzione degli esperimenti.

Walter Villadei (Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana) ha dichiarato "questa missione è il primo volo suborbitale italiano ed europeo. Una missione innovativa e pionieristica, ideata e progettata insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e Virgin Galactic con l’obiettivo di testare la versatilità del volo spaziale suborbitale ai fini della ricerca scientifica e tecnologica. Stiamo conducendo esperimenti in diverse discipline all’interno di un’unica missione e stiamo utilizzando l'intero profilo di volo per raccogliere dati dal valore inestimabile. Il volo spaziale suborbitale rivoluzionerà il trasporto aeronautico e offrirà l'accesso allo spazio a una comunità molto più ampia".

Landolfi invece si occuperà di rilevare le prestazioni cognitive durante il volo e studiare come sostanze liquide e solide si mescolano in microgravità. Carlucci infine eseguirà alcuni test basati su sensori di vario genere che rilevano frequenza cardiaca, funzioni cerebrali e altri parametri.

Di seguito la lista dei 13 esperimenti che saranno a bordo dello spazioplano: