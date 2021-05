Viasat vuole bloccare i nuovi lanci dei satelliti SpaceX Starlink

Viasat, società che si occupa di connettività satellitare dal 1986, starebbe cercando di bloccare o arginare il progetto SpaceX Starlink affidandosi alla FCC (Federal Communications Commission). Lo scopo iniziale sarebbe quello di impedire che la società statunitense effettui nuovi lanci di satelliti nel prossimo periodo, bloccandone così l'espansione.

Attualmente in orbita terrestre bassa ci sono oltre 1300 satelliti (l'ultimo conteggio è di circa 1600 unità attive) che vanno a formare la prima parte della "cupola" del progetto di Elon Musk. In futuro però questi numeri potrebbero crescere fino a 12 mila unità, se non ci saranno ulteriori problemi o blocchi da parte delle autorità.

Viasat, SpaceX Starlink e l'FCC: una sfida complessa

La notizia della richiesta del blocco di nuovi lanci da parte di Viasat sarebbe stata inoltrata all'FCC negli ultimi giorni. A quanto risulta, la strategia per cercare di bloccare l'espansione della megacostellazione satellitare sarebbe legata alla necessità dell'ente regolatore di valutare l'impatto ambientale prima di approvarne l'ampliamento.

Ancora prima, alla fine di Aprile 2021, l'FCC aveva concesso alla società di Elon Musk la possibilità di mettere in orbita a circa 550 chilometri poco oltre 2800 di satelliti SpaceX Starlink (un numero doppio rispetto alla richiesta iniziale).

Tornando alla diatriba Viasat contro SpaceX, la situazione potrebbe sbloccarsi (in un verso o nell'altro) dopo una sentenza delle corti federali. La prima però avrebbe anche chiesto che fino a quel momento ulteriori lanci vengano fermati bloccando di fatto l'espansione della costellazione.

Troppi satelliti e troppo a bassa quota: le idee di Viasat

Nel documento del 27 Aprile, viene anche citata Viasat e le sue rimostranze per la costellazione di SpaceX. In generale, le varie affermazioni portate dalla società sono state "smontate" o ridotte nella gravità dalla stessa FCC prima dell'approvazione. Alcuni esempi si possono trovare a pagina 47 (e successive) nel documento linkato poco sopra.

Per esempio si cita la possibilità per i satelliti Space Starlink di creare problemi durante il rientro in atmosfera dei detriti satellitari. Secondo Viasat sopravvive al rientro "in generale" dal 10 al 40% della massa di un satellite. Questa affermazione per l'FCC non sarebbe accurata quando si parla di Starlink. Vista la costruzione di questi satelliti, questo genere di unità brucerebbe e si distruggerebbe prima di toccare terra.

Sempre Viasat parla anche dell'inquinamento luminoso, situazione già analizzata in passato. La società punta a far analizzare l'impatto delle grandi costellazioni in orbita bassa attraverso il National Environmental Policy Act (NEPA). L'American Astronomical Society ha però constatato che diminuendo la quota e apportando ulteriori modifiche al design, l'impatto potrebbe essere minore di quanto stimato inizialmente. Nonostante tutto l'FCC ha comunque incentivato il dialogo tra le parti per ridurre ulteriormente questo genere di problematiche.

Viasat non si è detta comunque soddisfatta. La società ha dichiarato che non sono state fatte analisi complete e che si aspetta invece una revisione e approfondita della questione. L'FCC avrà tempo fino all'1 Giugno per rispondere, scaduto questo termine Viasat passerà alla Corte d'Appello USA per cercare di ottenere lo stop all'espansione. In ultimo c'è da considerare che Viasat utilizza satelliti posti in orbita GEO (geostazionaria) e non LEO come SpaceX Starlink. Per questo le obiezioni mosse dalla società non la riguarderebbero, pur essendo nello stesso settore, anche se c'è ovviamente da considerare la voglia di creare problemi alla concorrenza.